«Хольштайн» — «Эрцгебирге». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (27.02.2021)

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сегодня, 05:06

В 21-м туре второй лиги Германии «Хольштайн» примет у себя «Эрцгебирге». Предлагаем вашему вниманию обзор ставок и прогноз на данную встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.67 на победу хозяев, в то время как победа «Эрцгебирге» будет стоить 4.9. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 4.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2,5 мячей за 1.68 или предположить, что много мячей зрители не увидят (ТМ 2.5 за 2.2).

Форма команд

«Хольштайн» редко проигрывает и находится в лидирующей группе Второй Бундеслиги. Команда серьезно претендует на выход в элитный дивизион, и тренерский штаб с игроками пытаются добиваться результата в каждом матче. В прошлой игре турнира «Хольштайн» уступил на выезде «Гройтер Фюрту» (1:2), а немного ранее команда смогла забить решающий и важный гол во встрече с аутсайдером «Вюрцбургер Кикерс» (1:0).

«Эрцгебирге» расположился на девятой позиции и не преследует никаких турнирных целей. Команда играет с переменным успехом, стараясь набирать очки, где это возможно. В последних двух турах Второй Бундеслиги «Эрцгебирге» смог победить «Бохум» (1:0), а ранее уступил «Хайденхайму» (0:2).

Информация для ставок

«Хольштайн» забивает на своем поле 21 матч подряд во всех турнирах.

«Эрцгебирге» проиграл четыре выездных матча из пяти последних

«Эрцгебирге» не забивает более одного мяча на выезде уже пять матчей подряд

В последних пяти встречах между клубами сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Хольштайн» на данный момент борется за каждое очко в чемпионате, ведь на кону стоит выход в Бундеслигу. Считаем, что у этой команды больше шансы на успех в этом поединке за счёт убедительной игры на своём поле. Сделать ставку на победу «Хольштайна» можно в букмекерской конторе Мелбет, с коэффициентом 1.67.