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«Хольштайн» — «Вюрцбургер Кикерс». Прогноз на матч второй Бундеслиги (12.02.2021)

вчера, 23:35

В 21-м туре второй Бундеслиги «Вюрцбургер Кикерс» приедет в гости к одному из лидеров нынешнего сезона «Хольштайну». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу, которая состоится 12 февраля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.673.815.94
Fonbet 1.65 3.85 5.35
Мелбет 1.64 3.94 5.35
Лига ставок 1.61 3.75 5.40
Pin-up 1.62 3.90 5.20

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.63. В случае победы «Вюрцбургер Кикерс» зайдет коэффициент 5.70. Ничью можно выбрать за 3.80.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 за 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Вюрцбургер Кикерс» является абсолютным аутсайдером чемпионата, отставание от ближайшей 17-й строчки выросло до пяти очков. Команда не может конкурировать с другими коллективами, изредка набирая очки за счет везения или командной собранности. В последнем туре «Вюрцбургер Кикерс» крупно уступили «Гройтер Фюрт» (1:4), а немного ранее сенсационно победили «Фортуну» (2:1).

«Хольштайн» остается на третьем месте во второй Бундеслиге и продолжает бороться за повышение в классе. Команда имеет серию из нескольких матчей без поражений и показывает стабильный футбол. В последних турах «Хольштайн» обыграл на выезде «Фортуну» из Дюссельдорфа (2:0) и дома победил «Айнтрахт» из Брауншвейга (3:1).

Информация для ставок

  • «Хольштайн» проиграл всего два матча из последних десяти во всех турнирах
  • «Вюрцбургер Кикерс» выиграл всего два матча из последних 12 в рамках Бундеслиги 2
  • «Хольштайн» на своем поле забивает 20 матчей подряд

Прогноз

Фаворитом в этой встрече принято считать хозяев. «Хольштайн» обязан выигрывать поединок у последней команды турнирной таблицы, чтобы продолжать борьбу за первую Бундеслигу. Сделать ставку на победу хозяев с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.70.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Фамаликау» — «Белененсеш».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.673.815.94
Fonbet 1.65 3.85 5.35
Мелбет 1.64 3.94 5.35
Лига ставок 1.61 3.75 5.40
Pin-up 1.62 3.90 5.20
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:14
Тб должны наиграть
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