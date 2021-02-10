«Хольштайн» — «Вюрцбургер Кикерс». Прогноз на матч второй Бундеслиги (12.02.2021)

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вчера, 23:35

В 21-м туре второй Бундеслиги «Вюрцбургер Кикерс» приедет в гости к одному из лидеров нынешнего сезона «Хольштайну». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу, которая состоится 12 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.63. В случае победы «Вюрцбургер Кикерс» зайдет коэффициент 5.70. Ничью можно выбрать за 3.80.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 за 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Вюрцбургер Кикерс» является абсолютным аутсайдером чемпионата, отставание от ближайшей 17-й строчки выросло до пяти очков. Команда не может конкурировать с другими коллективами, изредка набирая очки за счет везения или командной собранности. В последнем туре «Вюрцбургер Кикерс» крупно уступили «Гройтер Фюрт» (1:4), а немного ранее сенсационно победили «Фортуну» (2:1).

«Хольштайн» остается на третьем месте во второй Бундеслиге и продолжает бороться за повышение в классе. Команда имеет серию из нескольких матчей без поражений и показывает стабильный футбол. В последних турах «Хольштайн» обыграл на выезде «Фортуну» из Дюссельдорфа (2:0) и дома победил «Айнтрахт» из Брауншвейга (3:1).

Информация для ставок

«Хольштайн» проиграл всего два матча из последних десяти во всех турнирах

«Вюрцбургер Кикерс» выиграл всего два матча из последних 12 в рамках Бундеслиги 2

«Хольштайн» на своем поле забивает 20 матчей подряд

Прогноз

Фаворитом в этой встрече принято считать хозяев. «Хольштайн» обязан выигрывать поединок у последней команды турнирной таблицы, чтобы продолжать борьбу за первую Бундеслигу. Сделать ставку на победу хозяев с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.70.

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