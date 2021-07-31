«Ингулец» — «Заря». Прогноз на матч чемпионата Украины (02.08.2021)

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вчера, 18:28

В очередном туре украинского чемпионата футбольный клуб «Ингулец» дома примет луганскую «Зарю». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом в этой встрече являются гости, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.64. Взять победу «Ингульца» можно по коэффициенту 5. Ничья этих команд идёт по коэффициенту 3.9.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.77. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) идёт по коэффициенту 2.05. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Ингулец» провел первый официальный поединок сезона на выезде, сразившись с вице-чемпионом страны «Шахтером». Навязать свою игру не удалось, но выглядев откровенно слабее, команде удалось избежать разгромного поражения, и она смогла даже забить. Итоговый счет (1:2) дает надежду на то, что и с другим призером прошлого сезона можно сыграть достойно, и постараться зацепиться за позитивный результат.

«Заря» стартовала дома против своего самого неудобного соперника — «Александрии». Обыграть её не удалось, но луганский клуб владел преимуществом на протяжении всей игры. Счет на табло (0:1) и теперь «Заре» крайне необходимо побеждать уже в выездном матче.

Информация для ставок

«Ингулец» проиграл всего один раз в пяти последних поединках

«Заря» забивает в семи из восьми крайних матчей

Только одна из последних семи игр с участием «Ингульца» завершилась результатом ТБ 2.5

2.5 Предыдущая очная встреча завершилась победой «Зари» (2:0)

Прогноз

Луганский клуб более сыгранный и сильный. Команда старается доминировать в каждой игре, после неудачного старта желает взять максимум в этом поединке. Верим, что без проблем смогут одержать победу, потому рекомендуем поставить на успех «Зари» по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили интересный коэффициент на победу одного из лидеров чемпионата Украины.