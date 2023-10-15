Исландия – Лихтенштейн. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (16.10.2023)

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вчера, 21:44

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Исландии, и предлагают коэффициент на их победу – 1.04. На успешный результат для гостей можно поставить за 68. Ничейный результат котируется по коэффициенту 18.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.73. На ТМ 3.5 коэффициент гораздо больше и достигает 2.17. Вариант «обе забьют» оценивается по коэффициенту 4.2.

Форма команд

Сборная Исландии не очень удачно выступает в этом отборе, но смогла набрать семь очков и оставляет за собой теоретические шансы на борьбу за второе место. От идущей второй Словакии коллектив отстает на четыре пункта и в домашнем матче с аутсайдером группы просто обязан добиваться уверенной победы. Два последних матча Исландии завершились ничьей с Люксембургом (1:1) и домашней победой над Боснией и Герцеговиной (1:0).

Лихтенштейн за все матчи квалификации на Евро 2024 может записать себе в актив лишь один забитый мяч. Команда не набирала очков и шансов это сделать становится все меньше с каждым поединком. В игре с Исландией гости постараются достойно выглядеть на фоне более сильного соперника и не пропустить слишком много. В прошлой игре Лихтенштейн проиграл на своем поле Боснии и Герцеговине (0:2), а ранее уступил на выезде Словакии (0:3).

Информация для ставок

Лихтенштейн проиграл 20 последних матчей подряд во всех турнирах

Шесть из семи последних домашних матчей Исландии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Исландия выиграла четыре последних поединка у Лихтенштейна

Четыре последних матча между сборными закончились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Мало кто сомневается в победе Исландии, которая может вернуться в теоретическую борьбу за выход из группы. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.