«Реал Мадрид» — «Бетис». Прогноз на матч испанской Примеры (03.09.2022)

Ставки букмекеров
«Реал Мадрид», с явным преимуществом, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.44, ничья в игре продается за 5.20, а победа «Бетис» за 6.70 в БК Лига Ставок.
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сегодня, 17:15
Эксперты предполагают, что матч порадует болельщиков большим количеством голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.48, а ТМ (2.5) по 2.48 в БК Лига Ставок.
Форма команд
«Реал Мадрид» после сыгранных трех туров, занимает лидирующую позицию в чемпионате. Клуб добыл максимально возможное количество очков. В крайнем противостоянии, на выезде, был обыгран «Эспаньол» (1:3).
«Бетис» начинает сезон 2022/2023 очень мощно. Команда также, как и «сливочные» стартовала с трех побед к ряду. Последний на сегодня матч завершился с минимальным преимуществом, верх взят над «Осасуна» (1:0).
Информация для ставок
- «Реал Мадрид» не проиграл в 12 из 15 последних матчах
- В 12 из 15 последних матчах «Бетис» пропустил менее 1.5 голов
- «Реал Мадрид» не проиграл в пяти последних очных встречах
- Восемь из 15 последних матчей «Реал Мадрид» завершились с более 2.5 голами
Прогноз
Учитывая текущую форму команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Реал Мадрид» с коэффициентом 1.40 в БК Лига Ставок.