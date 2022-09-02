«Реал Мадрид» — «Бетис». Прогноз на матч испанской Примеры (03.09.2022)

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вчера, 20:39

Ставки букмекеров

«Реал Мадрид», с явным преимуществом, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.44, ничья в игре продается за 5.20, а победа «Бетис» за 6.70 в БК Лига Ставок.

Эксперты предполагают, что матч порадует болельщиков большим количеством голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.48, а ТМ (2.5) по 2.48 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Реал Мадрид» после сыгранных трех туров, занимает лидирующую позицию в чемпионате. Клуб добыл максимально возможное количество очков. В крайнем противостоянии, на выезде, был обыгран «Эспаньол» (1:3).

«Бетис» начинает сезон 2022/2023 очень мощно. Команда также, как и «сливочные» стартовала с трех побед к ряду. Последний на сегодня матч завершился с минимальным преимуществом, верх взят над «Осасуна» (1:0).

Информация для ставок

«Реал Мадрид» не проиграл в 12 из 15 последних матчах

В 12 из 15 последних матчах «Бетис» пропустил менее 1.5 голов

«Реал Мадрид» не проиграл в пяти последних очных встречах

Восемь из 15 последних матчей «Реал Мадрид» завершились с более 2.5 голами

Прогноз

Учитывая текущую форму команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Реал Мадрид» с коэффициентом 1.40 в БК Лига Ставок.