«Вильярреал» — «Алавес». Прогноз на матч Примеры (21.12.2021)

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21 декабря 2021, 13:21

21 декабря 2021 года «Вильярреал» примет «Алавес» в рамках четвертого тура испанской Примеры. Этот поединок пройдет на стадионе «Ла Керамика» в Вильярреале. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч, которые помогут сделать правильную ставку.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка является «Вильярреал». Поставить на победу «желтой субмарины» можно по коэффициенту 1.50. Ничейный исход букмекеры оценивают по коэффициенту 4.15, а в победу гостей верят всего по коэффициенту 6.90.

Дополнительная ставка на грядущий матч в Испании — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.77.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Вильярреал» идет на десятой позиции в турнирной таблице. В активе «желтой субмарины» 22 пункта. Команда выиграла пять поединков, семь раз играла вничью и проигрывала в пяти встречах. Всего у «Вильярреала» в Примере 21 забитый и 18 пропущенных голов. В последних поединках «подлодка» выглядит не лучшим образом, но у команды все равно получается набирать очки — победы над «Реалом Сосьедад» и «Райо Вальекано», а также поражение от «Севильи».

«Алавес» идет на 17-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 15 пунктов. Команда находится всего в двух очках от зоны вылета, поэтому грядущий матч имеет большое значение для клуба. У «Алавеса» четыре победы, три ничьих и десять поражений. Испанский клуб забил 13 голов и пропустил 24 мяча. В последних встречах «Алавес» уступил «Райо Вальекано», а также сыграл вничью с «Хетафе» и проиграл «Гранаде».

Информация для ставок

«Алавес» не может выиграть в четырех поединках подряд

«Вильярреал» выиграл четыре поединка кряду

У «Алавеса» пять пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что обе команды забьют и «Вильярреал» победит по коэффициенту 3.60. Букмекеры Фонбет считают, что эта ставка может сыграть, так как хозяева поля находятся в хорошей форме, но у них «хромает» защита, поэтому от «Алавеса» можно и пропустить.