«Вильярреал» — «Алавес». Прогноз на матч Примеры (21.12.2021)

21 декабря 2021 года «Вильярреал» примет «Алавес» в рамках четвертого тура испанской Примеры. Этот поединок пройдет на стадионе «Ла Керамика» в Вильярреале. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч, которые помогут сделать правильную ставку.
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5 : 2
завершен
21 декабря 2021, 21:00
вторник
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка является «Вильярреал». Поставить на победу «желтой субмарины» можно по коэффициенту 1.50. Ничейный исход букмекеры оценивают по коэффициенту 4.15, а в победу гостей верят всего по коэффициенту 6.90.
Дополнительная ставка на грядущий матч в Испании — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.77.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Вильярреал» идет на десятой позиции в турнирной таблице. В активе «желтой субмарины» 22 пункта. Команда выиграла пять поединков, семь раз играла вничью и проигрывала в пяти встречах. Всего у «Вильярреала» в Примере 21 забитый и 18 пропущенных голов. В последних поединках «подлодка» выглядит не лучшим образом, но у команды все равно получается набирать очки — победы над «Реалом Сосьедад» и «Райо Вальекано», а также поражение от «Севильи».
«Алавес» идет на 17-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 15 пунктов. Команда находится всего в двух очках от зоны вылета, поэтому грядущий матч имеет большое значение для клуба. У «Алавеса» четыре победы, три ничьих и десять поражений. Испанский клуб забил 13 голов и пропустил 24 мяча. В последних встречах «Алавес» уступил «Райо Вальекано», а также сыграл вничью с «Хетафе» и проиграл «Гранаде».
Информация для ставок
- «Алавес» не может выиграть в четырех поединках подряд
- «Вильярреал» выиграл четыре поединка кряду
- У «Алавеса» пять пропущенных голов в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно сделать ставку на то, что обе команды забьют и «Вильярреал» победит по коэффициенту 3.60. Букмекеры Фонбет считают, что эта ставка может сыграть, так как хозяева поля находятся в хорошей форме, но у них «хромает» защита, поэтому от «Алавеса» можно и пропустить.