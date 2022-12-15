«Картахена» — «Расинг». Прогноз на матч испанской Сегунды (17.12.2022)

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вчера, 13:10

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Картахены» букмекеры предлагают по коэффициенту 2.10, что делает хозяев умеренным фаворитом. Вероятность ничьи оценивается в 2.95, а победу «Расинга» можно сыграть по котировке 4.10.

Эксперты букмекерской компании Лига Ставок убеждены, что «Картахена» и «Расинг» установят лимит на забитые голы. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.50, а вариант пари ТБ (2,5) идет по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Картахена» выпала из зоны плей-офф, оказавшись на седьмом месте Сегунды. Случилось это по итогам двух прошлых туров лиги, в которых команда заработала только один балл. После поражения от «Вильярреала Б» (0:1), которое стало для команды шестым в сезоне, футболисты «Картахены» сыграли вничью со «Спортингом» в Хихоне (0:0).

«Расинг» оказался в глубоком кризисе, который повлек пять поражений подряд в чемпионате. Эта серия неудач откинула клуб в зону вылета на 19-е место турнирной таблицы. В последнем туре Сегунды футболисты «Расинга» безуспешно сыграли на домашней арене с «Мирандес» (1:2).

Информация для ставок

«Картахена» выиграла в 5 из 10 домашних матчей лиги

«Расинг» проиграл в 5 из 10 гостевых поединков Сегунды

«Расинг» забивал минимум два гола в 3 из прошлых 5 матчей на своем поле

Прогноз

Мы считаем, что «Картахена» воспользуется стабильными провалами «Расинга» в последних турах, и заработает три очка в этом матче. Предлагаем поставить на нулевую фору «Картахены» по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.