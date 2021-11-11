Италия — Швейцария. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

Италия 12 ноября 2021 года примет сборную Швейцарии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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1 : 1
завершен
12 ноября 2021, 22:45
пятница
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния букмекеры выбрали сборную Италии. Поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 1.60. Ничейный исход оценивается в 3.85, а победа Швейцарии в 6.30.
Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.05.
Форма команд
Италия находится на первой строчке в турнирной таблице группы С. В активе сборной 14 баллов. Команда выиграла четыре поединка, дважды играла вничью и ни разу не проиграла. Всего у Италии 12 забитых и один пропущенный мяч. В последних поединках отбора у итальянцев победа в матче против Литвы, ничья против Швейцарии и ничья с Болгарией.
Швейцария расположилась на второй строчке в турнирной таблице. Команда набрала 14 пунктов. В активе Швейцарии четыре победы, два ничейных результата и ни одного поражения. Команда отправила в сетку ворот своих соперников десять мячей, а также пропустила один гол. В последних матчах Швейцария победила Литву, сыграла вничью с Северной Ирландией и обыграла Северную Ирландию.
Информация для ставок
- Италия проиграла один матч из последних пяти
- Швейцария не проигрывает пять поединков подряд
- Италия забила восемь голов в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победу Швейцарии по коэффициенту 2.35. Сборная Швейцарии на ходу, она может отбирать очки у топовых команд. Италия не так давно проиграла впервые за долгое время, команда может находиться под большим давлением.