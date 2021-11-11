Италия — Швейцария. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

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11 ноября 2021, 01:35

Италия 12 ноября 2021 года примет сборную Швейцарии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали сборную Италии. Поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 1.60. Ничейный исход оценивается в 3.85, а победа Швейцарии в 6.30.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.05.

Форма команд

Италия находится на первой строчке в турнирной таблице группы С. В активе сборной 14 баллов. Команда выиграла четыре поединка, дважды играла вничью и ни разу не проиграла. Всего у Италии 12 забитых и один пропущенный мяч. В последних поединках отбора у итальянцев победа в матче против Литвы, ничья против Швейцарии и ничья с Болгарией.

Швейцария расположилась на второй строчке в турнирной таблице. Команда набрала 14 пунктов. В активе Швейцарии четыре победы, два ничейных результата и ни одного поражения. Команда отправила в сетку ворот своих соперников десять мячей, а также пропустила один гол. В последних матчах Швейцария победила Литву, сыграла вничью с Северной Ирландией и обыграла Северную Ирландию.

Информация для ставок

Италия проиграла один матч из последних пяти

Швейцария не проигрывает пять поединков подряд

Италия забила восемь голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победу Швейцарии по коэффициенту 2.35. Сборная Швейцарии на ходу, она может отбирать очки у топовых команд. Италия не так давно проиграла впервые за долгое время, команда может находиться под большим давлением.