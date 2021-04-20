«Кадис» — «Реал» . Прогноз на матч Примеры (21.04.2021)

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вчера, 23:00

«Кадис» сыграет против мадридского «Реала» в рамках очередного тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 21 апреля 2021 года. В нынешнем сезоне у мадридского «Реала» есть шансы на завоевание титула, поэтому клубу нужно побеждать в каждом из оставшихся матчей, чтобы обойти «Атлетико» и «Барселону». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Реал». Поставить на победу «сливочных» можно по коэффициенту 1.38. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.70 и на тотал голов больше трёх голов по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Кадис» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда дерзко ворвалась в Примеру, в двух матчах против «Барселоны» этот клуб не проиграл, а также один раз лишил очков «Реал». В этом сезоне у клуба 36 баллов. «Кадис» выиграл девять матчей, столько же закончились вничью и 13 поединков команда проиграла. В активе «Кадиса» 27 забитых и 45 пропущенных. В последних играх этот скромный клуб играет очень неплохо и часто набирает очки.

«Реал» обыграл «Барселону» и сделал свои шансы на титул реальными. В следующем туре «Реал» играл против «Хетафе» и неожиданно потерял очки. «Реал» набрал 67 пунктов и находится на второй строчке в турнирной таблице. У клуба 20 побед, семь ничьих и четыре поражения. В активе этого клуба 53 забитых и 24 пропущенных. В последних играх «сливочные» хороши, как и прежде, они не проигрывают несколько матчей кряду.

Информация для ставок

«Кадис» не проигрывает три игры кряду

«Реал» не проигрывает 15 игр кряду во всех турнирах

У «Реала» девять забитых мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 2.18. Также можно поставить на то, что здесь будет ничейный исход или победа «Кадиса» по коэффициенту 3.10.