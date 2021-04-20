«Кадис» — «Реал» . Прогноз на матч Примеры (21.04.2021)

«Кадис» сыграет против мадридского «Реала» в рамках очередного тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 21 апреля 2021 года. В нынешнем сезоне у мадридского «Реала» есть шансы на завоевание титула, поэтому клубу нужно побеждать в каждом из оставшихся матчей, чтобы обойти «Атлетико» и «Барселону». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Реал». Поставить на победу «сливочных» можно по коэффициенту 1.38. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.70 и на тотал голов больше трёх голов по коэффициенту 2.35.
Форма команд
«Кадис» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда дерзко ворвалась в Примеру, в двух матчах против «Барселоны» этот клуб не проиграл, а также один раз лишил очков «Реал». В этом сезоне у клуба 36 баллов. «Кадис» выиграл девять матчей, столько же закончились вничью и 13 поединков команда проиграла. В активе «Кадиса» 27 забитых и 45 пропущенных. В последних играх этот скромный клуб играет очень неплохо и часто набирает очки.
«Реал» обыграл «Барселону» и сделал свои шансы на титул реальными. В следующем туре «Реал» играл против «Хетафе» и неожиданно потерял очки. «Реал» набрал 67 пунктов и находится на второй строчке в турнирной таблице. У клуба 20 побед, семь ничьих и четыре поражения. В активе этого клуба 53 забитых и 24 пропущенных. В последних играх «сливочные» хороши, как и прежде, они не проигрывают несколько матчей кряду.
Информация для ставок
- «Кадис» не проигрывает три игры кряду
- «Реал» не проигрывает 15 игр кряду во всех турнирах
- У «Реала» девять забитых мячей в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 2.18. Также можно поставить на то, что здесь будет ничейный исход или победа «Кадиса» по коэффициенту 3.10.