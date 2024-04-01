«Кальяри» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (01.04.2024)

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сегодня, 07:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Кальяри». Команда играет на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Вероны» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

У «Кальяри» начинается очень ответственный отрезок сезона, где команда будет бороться за свое существование в Серии А. На данный момент коллектив идет на 16 месте с 26 баллами и уступает «Вероне» только по дополнительным показателям. В случае победы команда гораздо улучшить свое местоположение, ведь плотность команд достаточно высокая. Два последних поединка «Кальяри» завершились разгромом в «Селаджуса» (6:0, товарищеский) и минимальным поражением от «Монцы» в чемпионате (0:1).

«Верона» набрала семь очков в пяти последних матчах и на данный момент не входит в зону вылета, хотя эксперты вполне допускают, что команда может не сохранить прописку в Серии А. Сейчас коллективу предстоит важный поединок с прямым конкурентом и поражение в нем может опустить его сразу на несколько позиций. В прошлом туре «Верона» проиграла на своем поле «Милану» (1:3), а ранее одолел на выезде «Лечче» (1:0).

Информация для ставок

«Верона» выиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних домашних матчей «Кальяри» завершились исходом «обе забьют»

«Кальяри» проиграл три из пяти последних встреч с «Вероной»

Четыре встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Кальяри» считается фаворитом в этом противостоянии и на своем поле наверняка сможет добиться важной победы. Предлагаем поставить на успех хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.