«Кардифф» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Чемпионшипа (03.03.2021)

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01 марта 2021, 23:42

В 34-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Кардифф» и «Дерби Каунти». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой игре букмекеры считают «Кардифф». Сделать ставку на победу хозяев БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.20. Заключить пари на гостевую победу «Дерби Каунти» можно по котировке 3.56, а ничья идет за 3.32.

Больше шансов букмекер отводит на то, что матч будет низовым. Исход ТМ (2,5) можно сыграть за 1.63, ТБ (2,5) – 2.42.

Форма команд

«Кардифф» находится в отличной форме. В семи последних матчах лиги валлийская команда одержала шесть побед кряду. Прервалась эта серия только 27 февраля, когда «ласточки» сыграли вничью в гостях с «Мидлсбро» (1:1).

«Дерби Каунти» подобные задачи в текущей кампании не решает. У команды Уэйна Руни 38 очков в активе и 18-е место в турнирной таблице. На данный момент «бараны» опережают зону вылета на девять очков.

Информация для ставок

«Кардифф» выиграл два последних домашних матча с общим счетом 7:1

«Дерби Каунти» проигрывал в трех из пяти предыдущих гостевых поединках

Последняя встреча команд на поле «Кардиффа» закончилась победой хозяев (2:1)

Прогноз

В этом матче «Дерби Каунти» будет сложно взять очки. «Кардифф» очень хорошо себя проявил в прошлых турах, показав результативную игру в атаке. Предлагаем взять ставку на победу «Кардиффа» с форой (0). В БК Фонбет такое пари можно заключить по коэффициенту 1.60.

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