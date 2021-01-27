«Карлсруэ» — «Ганновер». Прогноз на матч второй Бундеслиги (27.01.2021)

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27 января 2021, 20:03

Одним из самых интересных матчей дня в 18-м туре второй Бундеслиги станет игра «Карслруэ» — «Ганновер», который пройдет 27 января. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на данную встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Карслруэ», как команде хозяев. Коэффициент на их победу составит 2,6. Успех «Ганновера» оценивается в 2,7 в букмекерской конторе Мелбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.35.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.79. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.06. «Обе забьют» — 1.61, хотя бы одна команда не забьет – 2.23.

Форма команд

Данный матч станет противостоянием соседей по турнирной таблице. Команды имеют одинаковые статистические показатели: 8 побед, 7 поражений и по две ничьи. «Карслруэ» в последних 4 матчах набрал 10 очков, что можно считать отличными показателями. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Хайденхаймом» (1:1), а матчем ранее обыграла на выезде «Хольштайн Киль» (2:3). От третьего места, дающего путевку в плей-офф за повышение в классе, команда отстает на 6 очков.

«Ганновер» также показывает приемлемые результаты. Прошлая игра закончилась победой над «Нюрнбергом» (2:5), а вот ранее было зафиксировано поражение от «Санкт-Паули» (2:3). Как сложится нынешний матч, зависит от обеих команд и их настроя на игру.

Информация для ставок

«Карлсруэ» не проигрывает уже четыре матча.

Семь из восьми последних встреч с участием «Карслруэ» заканчивались исходом ТБ 2.5.

2.5. Во всех пяти последних играх «Ганновера» было забито не менее трех мячей.

Семь домашних матчей подряд «Карслруэ» не уходит с поля без забитого мяча.

Прогноз

Нас ждет увлекательный матч между двумя командами, которые дают результат. Коллективы забивают достаточно много, этот поединок не должен стать исключением. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.79.