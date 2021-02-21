«Карлсруэ» — «Нюрнберг»: прогноз на матч второй Бундеслиги (21.02.2021)

1613903138

сегодня, 13:25

Одним из самых интересных матчей дня в 22-м туре второй Бундеслиги станет матч «Карлсруэ» — «Нюрнберг», который пройдет 21 февраля.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Карлсруэ». Коэффициент на их победу составит 2,08. Успех «Нюрнберга» оценивается в 3,8 в букмекерской конторе Мелбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.2.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.73. Низовая встреча менее вероятна, коэффициент составляет 2.11. «Обе забьют» — 1.57, хотя бы одна команда не забьет – 2.31.

Форма команд

«Карлсруэ» в последних 5 матчах набрал 11 очков, что можно считать отличным показателем. В прошлом туре команда обыграла «Зандхаузен» (3:2), а матчем ранее сыграла вничью с «Регенсбургом» (0:0). От третьего места, дающего путевку в плей-офф за повышение в классе, команда отстает на 6 очков.

«Нюрнберг» расположился вблизи зоны вылета. Команда за несколько последних матчей выиграла всего одну игру и пока не может похвастаться стабильностью. В прошлых двух турах «Нюрнберг» проиграл «Санкт-Паули» (1:2) и с тем же счетом одержал победу над «Дармштадтом».

Информация для ставок

• «Карлсруэ» не проигрывает уже восемь матчей в чемпионате

• Последние три домашних матча «Карлсруэ» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

• «Нюрнберг» не проигрывает «Карлсруэ» уже пять матчей подряд

• «Нюрнберг» проиграл четыре выездных матча из пяти последних

Прогноз

Нас ждет интересный матч, где команда из группы лидеров встретится с откровенным аутсайдером, на стороне которого статистика последних встреч. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал меньше 2.5 мячей. Коэффициент составит 2.11.