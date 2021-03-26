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«Картахена» — «Малага». Прогноз на матч испанской Сегунды (27.03.2021)

вчера, 08:55

В 31-м туре второго по силе дивизиона Испании в гости к «Картахене» приедет «Малага», которая играет с переменчивым успехом. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.832.803.09
Лига Ставок 2.75 2.75 3.00
Pin-Up.ru 2.72 2.77 2.90

Ставки букмекеров

Букмекеры дают абсолютно равные коэффициенты на все три основных исхода поединка. Поставить на победу «Картахены» или «Малаги» или же выбрать ничью в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.85.

ТБ 2,5 можно взять по коэффициенту 2.75. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2,5 за 1.41. Ставка на «обе забьют» составляет 2.2.

Форма команд

«Картахена» находится в зоне вылета Сегунды и за 30 прошлых туров смогла набрать всего 29 очков. Однако команды расположены достаточно плотно внизу турнирной таблицы, и у коллектива еще будут шансы сохранить место в чемпионате, не опустившись ниже по рангу. В прошлом туре «Картахена» проиграла на выезде «Альбасете», а несколькими днями ранее сыграли вничью с «Понферрадиной» (1:1).

«Малага» мечтает вернуться в Примеру, но на данный момент не может порадовать своих поклонников хорошими результатами. Команда много очков потеряла в середине чемпионата, и сейчас отыграть упущенные очки является сложной задачей. Этот сезон команда доиграет и будет готовиться к следующему, чтобы изменить ситуацию. В последних двух играх «Малага» сыграла вничью с «Тенерифе» (1:1) и обыграла на выезде «Логронес» (1:0).

Информация для ставок

  • «Малага» проиграла один матч из последних четырех в чемпионате
  • «Картахена» смогла одержать всего две победы в последних десяти поединках
  • Четыре из пяти последних официальных матчей «Картахены» закончились тоталом меньше 2,5 мячей
  • Матч первого круга между командами закончился выездной победой «Картахены» (2:1)

Прогноз

Эксперты называют такие встречи «матчами на три результата». Предположим, что коллективы не изменят своей статистики и сыграют низовой матч. Сделать ставку на ТМ 2,5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.73.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Кастельон» — «Эспаньол».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.73 2.17 1.41 2.97
Лига Ставок 1.65 2.16 1.38 2.90
Pin-Up.ru 1.61 2.20 1.37 2.90 1.15 4.90
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izrafel
izrafel
вчера в 09:00
Много голов не будет...
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