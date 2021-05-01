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«Кастельон» — «Логроньес». Прогноз на матч Сегунды (02.05.2021)

вчера, 22:17

«Кастельон» примет «Логроньес» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 2 мая 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.752.683.38
Фонбет 2.50 2.80 3.40

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Кастельон» фаворитом этого матча. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по такому же коэффициенту, а на победу гостей по 3.40.

Форма команд

«Кастельон» в этом сезоне занимает 16-ю строчку в турнирной таблице. Клуб набрал 40 очков. В активе этой команды — 11 побед, семь ничьих и 18 поражений. Клуб забил 35 мячей и пропустил 43 гола. В последних играх «Кастельон» играет очень хорошо и часто набирает очки, гостям стоит опасаться этого клуба, так как «Кастельон» сейчас в хорошей форме. В случае победы у «Кастельона» есть неплохие шансы оторваться от подвала турнирной таблицы.

«Логроньес» находится на 17-й строчке в таблице, у команды те же 40 пунктов. Несмотря на одинаковое количество очков, «Логроньес» смотрится хуже, чем оппонент. Команда выиграла десять поединков, столько же играла вничью и проиграла 16 игр. В активе клуба 25 забитых и 43 пропущенных мячей. В последних матчах «Логроньес» играет неплохо, но это касается только последних встреч.

Информация для ставок

● «Кастельон» проиграл только в одном матче из последних пяти
● «Логроньес», как и «Кастельон», проиграл один поединок в последних пяти играх
● «Кастельон» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче стоит поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.47. Также можно сделать ставку на победу «Кастельона» и ТБ 2.5 по коэффициенту 5.40.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Сассуоло» — «Аталанта».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.63 2.34 1.37 3.17
1XBET 1.65 2.24 1.38 2.94 1.14 5.05
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