«Кастельон» — «Логроньес». Прогноз на матч Сегунды (02.05.2021)

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вчера, 22:17

«Кастельон» примет «Логроньес» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 2 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Кастельон» фаворитом этого матча. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по такому же коэффициенту, а на победу гостей по 3.40.

Форма команд

«Кастельон» в этом сезоне занимает 16-ю строчку в турнирной таблице. Клуб набрал 40 очков. В активе этой команды — 11 побед, семь ничьих и 18 поражений. Клуб забил 35 мячей и пропустил 43 гола. В последних играх «Кастельон» играет очень хорошо и часто набирает очки, гостям стоит опасаться этого клуба, так как «Кастельон» сейчас в хорошей форме. В случае победы у «Кастельона» есть неплохие шансы оторваться от подвала турнирной таблицы.

«Логроньес» находится на 17-й строчке в таблице, у команды те же 40 пунктов. Несмотря на одинаковое количество очков, «Логроньес» смотрится хуже, чем оппонент. Команда выиграла десять поединков, столько же играла вничью и проиграла 16 игр. В активе клуба 25 забитых и 43 пропущенных мячей. В последних матчах «Логроньес» играет неплохо, но это касается только последних встреч.

Информация для ставок

● «Кастельон» проиграл только в одном матче из последних пяти

● «Логроньес», как и «Кастельон», проиграл один поединок в последних пяти играх

● «Кастельон» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче стоит поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.47. Также можно сделать ставку на победу «Кастельона» и ТБ 2.5 по коэффициенту 5.40.

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