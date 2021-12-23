«Катар СК» — «Аль-Райян». Прогноз на матч чемпионата Катара (24.12.2021)

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23 декабря 2021, 02:01

24 декабря в рамках десятого тура чемпионата Катара по футболу сыграют «Катар СК» и «Аль-Райян». Поединок пройдет на стадионе «Сухейм Бин Хамад» в Дохе. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Аль-Райян». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.70. Ничейный исход оценивается в 4.00, а победа «Катара» в 4.10.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Катар СК» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке и имеет в активе девять баллов. В последних встречах «Катар СК» выиграл у «Аль-Сайлии» 2:1, а также уступил «Аль-Духаилю» 1:2 и сыграл вничью с «Аль-Вакра» 0:0.

В нынешнем сезоне «Аль-Райян» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе катарского клуба девять баллов. В последних встречах коллектив выглядит не лучшим образом — поражение от «Аль-Гарафы» 0:2, потеря очков с «Аль-Араби» 1:2 и победа над «Аль-Сайлией» 4:2.

Информация для ставок

«Аль-Райян» выиграл четыре матча из последних пяти

«Катар СК» выиграл два матча из последних пяти

У «Аль-Райян» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или на победу «Катар СК» по коэффициенту 2.02. В последних играх «Катар» выглядит неплохо, команда играет в хороший и атакующий футбол, поэтому может навязать борьбу другим клубам из Катара.