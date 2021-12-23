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«Катар СК» — «Аль-Райян». Прогноз на матч чемпионата Катара (24.12.2021)

23 декабря 2021, 02:01

24 декабря в рамках десятого тура чемпионата Катара по футболу сыграют «Катар СК» и «Аль-Райян». Поединок пройдет на стадионе «Сухейм Бин Хамад» в Дохе. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Катар. Старс-Лига 2021/2022
Катар СК
Аль-Райян
1 : 0
завершен
24 декабря 2021, 18:15
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.634.191.68
Мелбет 3.84 3.88 1.80
1XBET 4.20 3.96 1.73

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Аль-Райян». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.70. Ничейный исход оценивается в 4.00, а победа «Катара» в 4.10.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Катар СК» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке и имеет в активе девять баллов. В последних встречах «Катар СК» выиграл у «Аль-Сайлии» 2:1, а также уступил «Аль-Духаилю» 1:2 и сыграл вничью с «Аль-Вакра» 0:0.

В нынешнем сезоне «Аль-Райян» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе катарского клуба девять баллов. В последних встречах коллектив выглядит не лучшим образом — поражение от «Аль-Гарафы» 0:2, потеря очков с «Аль-Араби» 1:2 и победа над «Аль-Сайлией» 4:2.

Информация для ставок

  • «Аль-Райян» выиграл четыре матча из последних пяти
  • «Катар СК» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Аль-Райян» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или на победу «Катар СК» по коэффициенту 2.02. В последних играх «Катар» выглядит неплохо, команда играет в хороший и атакующий футбол, поэтому может навязать борьбу другим клубам из Катара.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.74 1.65 2.26
Мелбет 2.37 1.64
1XBET 1.92 1.92
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