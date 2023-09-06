Казахстан – Финляндия. Прогноз матча квалификации на чемпионат Европы 2024 (07.09.2023)

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сегодня, 11:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Финляндия. Команда играет гостевой поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.1. Победа сборной Казахстана оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.6. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.07.

Форма команд

Сборная Казахстана стала одним из главных информационных поводов в прошлых турах, когда одержала волевую победу над Данией (3:2). Благодаря этому успеху команда делит первое место с Финляндией, имея в активе девять баллов и уступая конкуренту лишь по дополнительным показателям. Хозяевам очень важно не проиграть на своем поле нынешнему сопернику, а победа и вовсе вновь наделает шуму в прессе. Еще в одной встрече квалификации завершилась победой Казахстана над Северной Ирландией (1:0).

Финляндия очень хочет вновь очутиться на чемпионате Европы и пока все для этого делает, набрав девять очков в четырех матчах. Однако, расслабляться еще очень рано и коллективу предстоят сложные поединки, а также перелет в Казахстан. Поражение в этом туре усложнит позицию команды, поэтому футболисты постараются продемонстрировать максимум своих умений. Два последних матча Финляндии завершились разгромом Сан-Марино (6:0) и победой над Словенией (2:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей Казахстана завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять из шести последних матчей Финляндии завершились исходом «обе забьют — нет»

Финляндия выиграла четыре последних матча с Казахстаном

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень сложным с большим количеством нарушений правил. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.