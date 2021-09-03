Кипр – Россия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (04.09.2021)

4 сентября в Никосии пройдет матч квалификации Чемпионата Мира между национальными сборными Кипра и России. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Россия, по мнению букмекеров, идет очевидным фаворитом грядущей игры. Ставки на победу гостей БК Мелбет принимает по коэффициенту 1.45, поставить на ничью можно за 4.48, а победа Кипра оценивается в 8.90.
Что касается результативности, то здесь минимальные предпочтения букмекеров на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 2.00.
Форма команд
В проходящем отборе ЧМ-2022 сборная Кипра уже провела четыре поединка, в которых ей удалось набрать четыре очка. В актив себе команда занесла домашнюю победу над Словенией (1:0) ничью против Словакии (0:0).
Прежде Кипр проиграл в гостях Хорватии (0:1), а первого сентября команда сенсационно и крупно уступила в гостях Мальте (0:3). На данный момент киприоты делят последнее место в группе H с мальтийцами.
К 5 туру отборочного цикла Чемпионата Мира Россия подходит на условном втором месте в турнирной таблице. 1 сентября сборная разошлась миром с Хорватией (0:0), которой она уступает в рейтинге за счет худших дополнительных показателей.
В трех стартовых турах квалификации России удалось победить Мальту (3:1) и Словению (2:1), а в игре против Словакии было зафиксировано поражение (1:2).
Информация для ставок
- Кипр проиграл 4 из 5 прошлых матчей во всех турнирах
- Кипр не забивал голы в 7 из 10 предыдущих поединках во всех соревнованиях
- Россия одержала 3 победы в 4 очных встречах против Кипра
- Россия не пропускала голы в 3 из 4 противостояниях с соперником
Прогноз
Кипр провалил гостевой матч против скромной сборной Мальты. Таким состоянием соперника должна пользоваться сборная России, которая сохраняет неплохие шансы на первое место в группе. Учитывая это, предлагаем поставить на победу России с форой (-1) гол по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.