Кипр – Россия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (04.09.2021)

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вчера, 14:32

4 сентября в Никосии пройдет матч квалификации Чемпионата Мира между национальными сборными Кипра и России. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Россия, по мнению букмекеров, идет очевидным фаворитом грядущей игры. Ставки на победу гостей БК Мелбет принимает по коэффициенту 1.45, поставить на ничью можно за 4.48, а победа Кипра оценивается в 8.90.

Что касается результативности, то здесь минимальные предпочтения букмекеров на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.90, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

В проходящем отборе ЧМ -2022 сборная Кипра уже провела четыре поединка, в которых ей удалось набрать четыре очка. В актив себе команда занесла домашнюю победу над Словенией (1:0) ничью против Словакии (0:0).

Прежде Кипр проиграл в гостях Хорватии (0:1), а первого сентября команда сенсационно и крупно уступила в гостях Мальте (0:3). На данный момент киприоты делят последнее место в группе H с мальтийцами.

К 5 туру отборочного цикла Чемпионата Мира Россия подходит на условном втором месте в турнирной таблице. 1 сентября сборная разошлась миром с Хорватией (0:0), которой она уступает в рейтинге за счет худших дополнительных показателей.

В трех стартовых турах квалификации России удалось победить Мальту (3:1) и Словению (2:1), а в игре против Словакии было зафиксировано поражение (1:2).

Информация для ставок

Кипр проиграл 4 из 5 прошлых матчей во всех турнирах

Кипр не забивал голы в 7 из 10 предыдущих поединках во всех соревнованиях

Россия одержала 3 победы в 4 очных встречах против Кипра

Россия не пропускала голы в 3 из 4 противостояниях с соперником

Прогноз

Кипр провалил гостевой матч против скромной сборной Мальты. Таким состоянием соперника должна пользоваться сборная России, которая сохраняет неплохие шансы на первое место в группе. Учитывая это, предлагаем поставить на победу России с форой (-1) гол по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.