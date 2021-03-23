Кипр – Словакия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

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вчера, 21:28

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам первый тур европейской квалификации на чемпионат мира-2022. Кипр примет на своем поле сборную Словакии. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Словакия. Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.02. Победа сборной Кипра идет за 4.00, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.14. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно по коэффициенту 1.76. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

Сборная Кипра тяжело играет квалификационные матчи на чемпионаты мира или Европы, чаще всего у команды не получается пройти на турнир. Тем не менее у Кипра есть несколько качественных игроков, которые иногда могут делать результат. Последними двумя матчами, проведенными еще в 2020 году, стали победа над Люксембургом (2:1) и крупное поражение от Черногории (0:4).

Словакия имеет хорошие шансы побороться за выход из группы. Для этого команде необходимо удачно стартовать в этом квалификационном турнире и продолжать стабильно набирать очки дальше, по ходу соревнований. Последними матчами для сборной Словакии стали победа над Шотландией (1:0) и поражение на выезде от сборной Чехии (0:2).

Информация для ставок

Три из последних четырех матчей Кипра закончились тоталом больше 2,5 мячей

Словакия выиграла всего пять матчей из последних десяти

В четырех встречах между этими сборными был зафиксирован исход «обе забьют»

Кипр выиграл две последние встречи против словаков с одинаковым счетом (3:2)

Прогноз

Словакия является фаворитом этой встречи и постарается решить исход поединка еще в первом тайме. Предполагаем, что гостям удастся победить сборную Кипра и увезти три выездных очка. Сделать ставку на победу сборной Словакии можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.02.

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