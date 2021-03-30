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Кипр – Словения. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.2021)

вчера, 16:44

Интересную встречу двух ярких команд подарит очередной тур европейской квалификации на чемпионат мира. Кипр примет на своем поле сборную Словении. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.793.611.70
Лига Ставок 4.80 3.15 1.94
Фонбет Live! 1.12 6.70 100.00
Мелбет 5.10 3.50 1.82

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Словения. Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 1.7. Победа сборной Кипра оценивается в 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно по коэффициенту 1.63. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.23.

Форма команд

Сборная Кипра ожидаемо не смогла успешно стартовать в квалификации ЧМ-2022, набрав лишь одно очко в двух поединках. С такими результатами очень сложно будет рассчитывать на общий успех, а поэтому нынешний матч станет очень важным для киприотов в плане дальнейшей борьбы. В последних двух матчах сборная Кипра проиграла Хорватии (0:1) и сыграла вничью со сборной Чехии (0:0).

Словения сыграла первые матчи отбора неоднозначно. После двух матчей у команды три очка, вся борьба только начинается. Основными конкурентами для словенцев станут Хорватия и Россия, как и ожидалось ранее. В первом матче Словения обыграла Хорватию на своем поле (1:0), а несколькими днями позднее уступила на выезде сборной России (1:2).

Информация для ставок

  • Словения проиграла один матч из последних десяти
  • Кипр не может забить уже три матча подряд
  • В трех из последних четырех матчей между командами был зафиксирован исход «обе забьют»
  • Словения уже два матча кряду не может обыграть Кипр

Прогноз

Словения является фаворитом этой встречи, чтобы сохранять хорошие позиции в группе, команде нужна только победа в этом матче. Сделать ставку на победу сборной Словении можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.67 1.58 2.47
Лига Ставок 1.85 1.96 1.48 2.65
Мелбет 1.50 2.65
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sv_1969
sv_1969
вчера в 17:06
Гости не проиграют
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