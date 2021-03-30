Кипр – Словения. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.2021)

Интересную встречу двух ярких команд подарит очередной тур европейской квалификации на чемпионат мира. Кипр примет на своем поле сборную Словении. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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1 : 0
завершен
вчера, 19:00
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Словения. Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 1.7. Победа сборной Кипра оценивается в 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно по коэффициенту 1.63. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.23.
Форма команд
Сборная Кипра ожидаемо не смогла успешно стартовать в квалификации ЧМ-2022, набрав лишь одно очко в двух поединках. С такими результатами очень сложно будет рассчитывать на общий успех, а поэтому нынешний матч станет очень важным для киприотов в плане дальнейшей борьбы. В последних двух матчах сборная Кипра проиграла Хорватии (0:1) и сыграла вничью со сборной Чехии (0:0).
Словения сыграла первые матчи отбора неоднозначно. После двух матчей у команды три очка, вся борьба только начинается. Основными конкурентами для словенцев станут Хорватия и Россия, как и ожидалось ранее. В первом матче Словения обыграла Хорватию на своем поле (1:0), а несколькими днями позднее уступила на выезде сборной России (1:2).
Информация для ставок
- Словения проиграла один матч из последних десяти
- Кипр не может забить уже три матча подряд
- В трех из последних четырех матчей между командами был зафиксирован исход «обе забьют»
- Словения уже два матча кряду не может обыграть Кипр
Прогноз
Словения является фаворитом этой встречи, чтобы сохранять хорошие позиции в группе, команде нужна только победа в этом матче. Сделать ставку на победу сборной Словении можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.
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