Кипр – Словения. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.2021)

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вчера, 16:44

Интересную встречу двух ярких команд подарит очередной тур европейской квалификации на чемпионат мира. Кипр примет на своем поле сборную Словении. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Словения. Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 1.7. Победа сборной Кипра оценивается в 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно по коэффициенту 1.63. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.23.

Форма команд

Сборная Кипра ожидаемо не смогла успешно стартовать в квалификации ЧМ -2022, набрав лишь одно очко в двух поединках. С такими результатами очень сложно будет рассчитывать на общий успех, а поэтому нынешний матч станет очень важным для киприотов в плане дальнейшей борьбы. В последних двух матчах сборная Кипра проиграла Хорватии (0:1) и сыграла вничью со сборной Чехии (0:0).

Словения сыграла первые матчи отбора неоднозначно. После двух матчей у команды три очка, вся борьба только начинается. Основными конкурентами для словенцев станут Хорватия и Россия, как и ожидалось ранее. В первом матче Словения обыграла Хорватию на своем поле (1:0), а несколькими днями позднее уступила на выезде сборной России (1:2).

Информация для ставок

Словения проиграла один матч из последних десяти

Кипр не может забить уже три матча подряд

В трех из последних четырех матчей между командами был зафиксирован исход «обе забьют»

Словения уже два матча кряду не может обыграть Кипр

Прогноз

Словения является фаворитом этой встречи, чтобы сохранять хорошие позиции в группе, команде нужна только победа в этом матче. Сделать ставку на победу сборной Словении можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.

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