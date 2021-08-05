«Колос» — «Шахтер» (Караганда). Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (05.08.2021)

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вчера, 08:47

В матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций ковалевский «Колос» дома примет «Шахтер» из Караганды. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом в этой встрече букмекеры выделяют «Колос». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет. На победу гостей можно взять коэффициент 4.9, в случае ничейного результата зайдет 3.6.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.15. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Колос» неплохо стартовал в национальном чемпионате, где провел две встречи и смог обыграть «Металлист 1925» со счетом (1:0), а также сыграл нулевую ничью с «Вересом».

В рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций «Шахтер» проводил поединки против румынского ФКСБ , но смогл одолеть своего соперника только в серии пенальти. Выезд в Украину для казахов может стать проблемой, но коллектив приложит максимум усилий для достижения положительного результата.

Информация для ставок

«Колос» проиграл всего одну из последних пяти игр

«Шахтер» выиграл четыре из пяти последних поединков

В 2021 году «Колос» не забил дома лишь в одном матче

Прогноз

Нас ждет игра, где команды не будут всеми силами стараться идти вперед, поэтому рекомендуемсделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали заманчивый коэффициент на матч «Галатасарай» — «Сент-Джонстон».