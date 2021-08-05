«Колос» — «Шахтер» (Караганда). Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (05.08.2021)

В матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций ковалевский «Колос» дома примет «Шахтер» из Караганды. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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0 : 0
завершен
вчера, 21:00
Ставки букмекеров
Однозначным фаворитом в этой встрече букмекеры выделяют «Колос». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет. На победу гостей можно взять коэффициент 4.9, в случае ничейного результата зайдет 3.6.
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.15. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Колос» неплохо стартовал в национальном чемпионате, где провел две встречи и смог обыграть «Металлист 1925» со счетом (1:0), а также сыграл нулевую ничью с «Вересом».
В рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций «Шахтер» проводил поединки против румынского ФКСБ, но смогл одолеть своего соперника только в серии пенальти. Выезд в Украину для казахов может стать проблемой, но коллектив приложит максимум усилий для достижения положительного результата.
Информация для ставок
- «Колос» проиграл всего одну из последних пяти игр
- «Шахтер» выиграл четыре из пяти последних поединков
- В 2021 году «Колос» не забил дома лишь в одном матче
Прогноз
Нас ждет игра, где команды не будут всеми силами стараться идти вперед, поэтому рекомендуемсделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7 можно в букмекерской конторе Мелбет.
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