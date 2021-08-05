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«Колос» — «Шахтер» (Караганда). Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (05.08.2021)

вчера, 08:47

В матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций ковалевский «Колос» дома примет «Шахтер» из Караганды. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.613.624.37
Фонбет Live! 3.40 1.40 16.00

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом в этой встрече букмекеры выделяют «Колос». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет. На победу гостей можно взять коэффициент 4.9, в случае ничейного результата зайдет 3.6.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.15. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Колос» неплохо стартовал в национальном чемпионате, где провел две встречи и смог обыграть «Металлист 1925» со счетом (1:0), а также сыграл нулевую ничью с «Вересом».

В рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций «Шахтер» проводил поединки против румынского ФКСБ, но смогл одолеть своего соперника только в серии пенальти. Выезд в Украину для казахов может стать проблемой, но коллектив приложит максимум усилий для достижения положительного результата.

Информация для ставок

  • «Колос» проиграл всего одну из последних пяти игр
  • «Шахтер» выиграл четыре из пяти последних поединков
  • В 2021 году «Колос» не забил дома лишь в одном матче

Прогноз

Нас ждет игра, где команды не будут всеми силами стараться идти вперед, поэтому рекомендуемсделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали заманчивый коэффициент на матч «Галатасарай» — «Сент-Джонстон».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.57 1.65 2.06
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Все комментарии
83vt2x7ufek4
83vt2x7ufek4
вчера в 11:42
Футбольный клуб «Колос» (Ковалевка) выиграет матч.
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