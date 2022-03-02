«Копенгаген» — «Раннерс». Прогноз на матч Суперлиги Дании (04.03.2022)

1646229226

сегодня, 16:53

4 марта 2022 года состоится поединок «Копенгаген — Раннерс». Матч пройдет на домашнем стадионе «Копенгагена» в рамках очередного тура чемпионата Дании по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Дании.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Копенгаген». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 1.67. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа гостей в 5.20. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.75.

Форма команд

«Копенгаген» идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 39 баллов. У команды 11 побед, шесть ничьих и два поражения. «Копенгаген» забил 38 голов и пропустил 13 мячей. В последних встречах команда из чемпионата Дании по футболу показывает очень хороший уровень игры и регулярно набирает баллы — победы над «Выборгом» со счетом 0:2, а также над над «Оденсе» 2:0 и над «Ольборгом» 1:3.

«Раннерс» идет в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 29 пунктов. У команды восемь побед, пять ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 23 гола и пропустил 20 мячей. В последних встречах «Раннерс» выглядит не лучшим образом, команда регулярно теряет драгоценные баллы — ничья с «Норшелландом» со счетом 0:0, а также поражения от «Выборга» 0:1 и от «Брондбю» 1:0.

Информация для ставок

«Раннерс» не побеждает семь игр кряду

«Копенгаген» проиграл всего один матч из последних пяти

У «Раннерс» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что обе команды забьют и победит «Копенгаген» по коэффициенту 3.25. В последних матчах эта команда выглядит очень хорошо и регулярно набирает баллы, она фаворит.