«Кортрейк» — «Оуд-Хеверли». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.12.2020)

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вчера, 09:31

«Кортрейк» встречается с «Хеверли-Лувен». Увидим ли мы открытый футбол в этой встрече?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет есть фаворит в этом поединке. Это хозяева поля. Коэффициент на их победу равен 2,09, ничья выделена котировкой 3,86, а триумф гостей можно сыграть за 3,20

В результативности встречи аналитики БК не сомневаются. Именно по этой причине тотал поднят на отметку в 3,5 гола. Больше можно заиграть за 2,46, а меньше представлен коэффициентом 1,61.

Форма команд

«Кортрейк» довольно ровно выступает в чемпионате Бельгии. За счет чего удалось закрепиться в середине турнирной таблице на девятой позиции. В последних встречах зафиксированы следующие результаты – победа над «Остенде» (3:1) и ничья с «Шарлеруа» (0:0).

«Оуд-Хеверли» сумел прервать серию из трех матчей без побед двумя викториями кряду. Удалось переиграть «Серкль-Брюгге» (2:1) и «Мускрон» (2:0). Благодаря этим триумфам получилось подняться на пятую позицию в турнирной таблице. Эта команда по игре на домашней арене считается одной из лучших в Лиге – пять побед, две ничьи и всего лишь одно поражение.

Информация для ставок

«Кортрейк» выиграл два из 10 последних домашних матча

«Оуд-Хеверли» победил в четырех из 10 последних встречах

В трех последних междусобойчиках команд «Кортрейк» побеждал

Прогноз

Мы считаем, что «Кортрейк» неоправданно считается фаворитом матча. Нас ждет противостояние примерно равных команд. Предлагаем взглянуть на тотал в этом поединке. На текущий момент предлагаем сыграть тотал меньше 3,5 голов. Постепенно «Оуд-Хеверли» наладил свою игру в обороне.

Хозяева, вряд ли рискнуть играть в открытый футбол с соперником, который демонстрирует по-настоящему яркую атакующую игру в последних встречах. Коэффициент на текущий исход представлен котировкой 1,61 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Мускрон» — «Беерсхот».