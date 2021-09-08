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Косово — Испания. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (08.09.2021)

сегодня, 13:51

В очередном туре квалификации на ЧМ-2022 в Катаре мы увидим встречу сборных Косово и Испании. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
15.996.771.20
Фонбет 15.00 6.60 1.20
Мелбет 16.00 7.10 1.22
1XBET 16.00 7.10 1.22
BetBoom 18.00 6.90 1.20

Ставки букмекеров

Безоговорочным фаворитом у букмекеров являются испанцы. Поставить на гостей с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65. В случае победы Косово зайдет коэффициент 15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.65

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.14. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.66.

Форма команд

Косово является неуступчивой и неудобной командой для многих сборных, что и продемонстрировала в минувших матчах квалификации. Сначала коллектив отправился в Батуми, где сумел обыграть сборную Грузии (1:0), а затем дома сразился с Грецией и также не отдал ей три очка, ничья (1:1).

Испания в свою очередь побывала в Швеции, где не смогла набрать очки, уступив шведам (1:2), а затем уже в домашнем поединке без проблем разгромила Грузию со счетом (4:0). Команда продолжает удерживать первое место в группе, но комфортно чувствовать себя еще не может, поэтому здесь намерена взять очередные три очка.

Информация для ставок

  • Косово проиграло всего один раз в последних шести поединках
  • Сборная Испании не проигрывает на выезде четыре игры подряд
  • Предыдущая очная встреча между коллективами завершилась победой Испании (3:1)
  • Сборная Косово забивает дома в семи из восьми крайних матчах

Прогноз

Испанский коллектив приедет в Косово только за победой и, скорее всего, сможет добыть необходимый для себя результат. Верим в победу Испании с форой (-1.5) и предлагаем взять этот исход по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.68 1.74 2.13
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 2.28 1.70
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:36
Испания выиграет этот матч
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