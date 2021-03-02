«Ковентри Сити» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.03.2021)

1614655071

вчера, 06:17

«Ковентри Сити» и «Мидлсбро» проведут очную встречу в рамках 34-го тура Чемпионшипа. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру.

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в этом матче букмекеры считают «Мидлсбро». Сделать ставку на победу гостей БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.57. Шансы «Ковентри Сити» одержать победу оцениваются в 2.95, ничья доступна за 3.24.

С ощутимым преимуществом в линии букмекера идут ставки на невысокую результативность встречи. Заключить пари на ТМ (2,5) можно по коэффициенту 1.63, ТБ (2,5) – 2.42.

Форма команд

У «Ковентри Сити» только одна победа в пяти последних турах лиги. Оформила ее команда 20 февраля в домашней встрече против «Брентфорда» (2:0). Затем последовало минимальное поражение в гостях от «Суонси» (0:1) и выездная ничья с «Блэкберном» (1:1). Глобальных задач в проходящем чемпионате «Ковентри Сити» уже решать не будет. На данный момент клуб занимает 20-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета на шесть баллов.

«Мидлсбро» еще тешит себя надеждами финишировать в первой шестерке, чтобы сыграть в турнире плей-офф за право перейти в АПЛ . Сейчас «львы» занимают девятую позицию в рейтинге, отставая от топ-6 на пять зачетных пунктов. Из последних локальных успехов команды отметим победы над «Хаддерсфилдом» (2:1) и «Редингом» (2:0). После них «Мидлсбро» уступил на своем поле «Бристоль Сити» (1:3) и сыграл вничью с «Кардиффом» (1:1).

Информация для ставок

«Ковентри Сити» не побеждал в 10 из 16 домашних матчей чемпионата

«Мидлсбро» выиграл три из пяти прошлых гостевых поединков в лиге

В первом круге «Мидлсбро» победил «Ковентри Сити» на своем поле (2:0)

Прогноз

В этом матче решающую роль может сыграть турнирная мотивация, которая явно на стороне гостей. «Мидлсбро» сохраняет неплохие шансы на место в топ-6, но для этого нужно стабильно набирать очки. «Ковентри» Сити» страдает от низкой результативности. Учитывая это, предлагаем взять ставку на победу гостей с форой (0) по коэффициенту 1.85 в БК Бетсити.