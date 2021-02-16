КПР — «Брентфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.02.2021)

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сегодня, 05:22

В рамках 30-го тура Чемпионшипа состоится матч КПР – «Брентфорд». Мы приготовили обзор лучших ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Брентфорд» идет фаворитом этой встречи с коэффициентом на победу 1.91. Поставить на триумф КПР букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 4.00, ничья доступна за 3.82.

Согласно оценкам букмекера, этот поединок будет результативным. Поставить на тотал больше 2,5 голов можно за 1.81, меньше – 2.11.

Форма команд

К предстоящему поединку КПР подходит в неплохой форме. Лондонцы выиграли четыре из пяти прошлых матчей в чемпионате, проиграв в этой серии только «Дерби Каунти» (0:1). Благодаря этим успехам команда поднялась на 17-е место в турнирной таблице, увеличив дистанцию от зоны вылета до пяти очков. В прошлом туре Чемпионшипа КПР с минимальным счетом обыграл дома «Блэкберн». Эта победа стала восьмой для команды в этом турнире.

«Брентфорд» второй сезон кряду ведет борьбу за то, чтобы сыграть в АПЛ . Сейчас «пчелы» сражаются с «Норвичем» за первую строчку, от которой они отстают на один зачетный пункт. В прошлом туре чемпионата «Брентфорд» допустил осечку, проиграв дома «Барнсли» (0:2). Так прервалась победная серия команды, которая длилась четыре встречи подряд.

Первый раз в этом сезоне команды сыграли в 14-м туре. 27 ноября «Брентфорд» победил КПР на домашней арене со счетом 2:1.

Информация для ставок

КПР не побеждал в шести из семи последних матчей на своем поле

не побеждал в шести из семи последних матчей на своем поле «Брентфорд» выиграл три из пяти предыдущих гостевых поединков

«Брентфорд» побеждал КПР в трех из пяти прошлых выездных встреч

Прогноз

Несмотря на хорошую форму КПР , именно «Брентфорд» является фаворитом этой встречи. После осечки в прошлом туре «пчелам» необходимо брать три очка, чтобы увеличить отрыв о зоны плей-офф.

Опираясь на результативную игру гостей в атаке, предлагаем взять ставку на победу «Брентфорда» с коэффициентом 1.91 в БК Бетсити.