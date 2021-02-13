«Кристал Пэлас» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (13.02.2021)

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сегодня, 13:27

«Кристал Пэлас» встретится с «Бернли» в рамках 24-го тура АПЛ . Этот поединок состоится 13 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Кристал Пэлас» и дают коэффициент на их победу 2.50. Ничейный исход оценивают в 3.20, а победа «Бернли» идет за 3.10.

Форма команд

«Кристал Пэлас» находится на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ и имеет в активе 29 пунктов. В нынешнем сезоне у клуба восемь побед, пять ничьих и десять поражений. «Пэлас» забил 27 мячей и пропустил 39. Клуб не преследует никаких целей, кроме как остаться в Премьер-Лиге на следующий сезон.

«Бернли» находится на 17-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 23 пункта. Для «гранатовых» этот сезон не задался, команда забила всего 14 мячей и пропустила 29. У «Бернли» 11 поражений в этом сезоне, что является одним из худших показателей АПЛ .

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» выиграл четыре домашних матча из одинадцати

«Кристал Пэлас» выиграл лишь два матча из последних пяти

«Бернли» не может победить три матча кряду

Прогноз

Это будет тяжелый матч, особенно для гостей, которые рискуют покинуть АПЛ по итогам сезона. Букмекеры советуют присмотреться к ставке «гол в обоих таймах» — коэффициент 2.05.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».