«Кристал Пэлас» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (13.02.2021)

«Кристал Пэлас» встретится с «Бернли» в рамках 24-го тура АПЛ. Этот поединок состоится 13 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.
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0 : 2
18’
сегодня, 18:00
Ставки букмекеров
Букмекеры верят в успех «Кристал Пэлас» и дают коэффициент на их победу 2.50. Ничейный исход оценивают в 3.20, а победа «Бернли» идет за 3.10.
Форма команд
«Кристал Пэлас» находится на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ и имеет в активе 29 пунктов. В нынешнем сезоне у клуба восемь побед, пять ничьих и десять поражений. «Пэлас» забил 27 мячей и пропустил 39. Клуб не преследует никаких целей, кроме как остаться в Премьер-Лиге на следующий сезон.
«Бернли» находится на 17-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 23 пункта. Для «гранатовых» этот сезон не задался, команда забила всего 14 мячей и пропустила 29. У «Бернли» 11 поражений в этом сезоне, что является одним из худших показателей АПЛ.
Информация для ставок
- «Кристал Пэлас» выиграл четыре домашних матча из одинадцати
- «Кристал Пэлас» выиграл лишь два матча из последних пяти
- «Бернли» не может победить три матча кряду
Прогноз
Это будет тяжелый матч, особенно для гостей, которые рискуют покинуть АПЛ по итогам сезона. Букмекеры советуют присмотреться к ставке «гол в обоих таймах» — коэффициент 2.05.
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