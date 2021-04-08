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«Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (10.04.2021)

вчера, 23:37

«Кристал Пэлас» примет лондонский «Челси» в очередном туре АПЛ. Этот поединок запланирован на 10 апреля 2021 года. В нынешнем сезоне «Челси» руководили два тренера, Томас Тухель оказался успешнее своего предшественника Фрэнка Лэмпарда. Матчи «Челси» приятно смотреть после назначения на тренерский пост немецкого специалиста. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.284.041.56
Лига Ставок 6.80 4.00 1.55
Фонбет 6.80 3.90 1.55
BetBoom 7.16 3.98 1.56

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Челси» по коэффициенту 1.54. Также можно поставить на победу «Кристал Пэлас» по коэффициенту 7.30. Еще одна актуальная ставка на эту игру — ничейный исход по коэффициенту 4.00.

Форма команд

В этом сезоне «Кристал Пэлас» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 38 баллов. У команды десять побед, восемь ничьих и 12 поражений. Клуб забил 32 гола и пропустил 48 мячей. В последних матчах «Кристал Пэлас» играет не лучшим образом, но все же набирает очки в сложных поединках. Это хороший знак перед поединком с «Челси».

«Челси» расцвел после назначения на пост тренера Томаса Тухеля. Немец сменил Париж на Лондон и остался доволен. Клуб набрал 51 пункт и находится на пятой строчке в таблице. В прошлом матче с «Вест Бромвичем» Томас Тухель впервые проиграл в качестве тренера «Челси», да еще и с разгромом. Всего в активе лондонского клуба 14 побед, девять ничьих и семь поражений. Команда забила 46 мячей и пропустила 30 голов. В последних играх, если не брать в расчет матч с «Вест Бромвичем», у лондонского клуба все хорошо. Команда также выиграла матч в Лиге чемпионов, обыграв «Порту».

Информация для ставок

  • «Челси» проиграл всего один матч из последних пяти в АПЛ
  • «Кристал Пэлас» выиграл один матч из последних пяти
  • У «Кристал Пэлас» всего пять домашних побед из 15 матчей в этом сезоне

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на то, что в этом матче будет пенальти по коэффициенту 2.80.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.58 1.78 2.14
Лига Ставок 2.45 1.56 1.76 2.07
BetBoom 2.48 1.57 1.79 2.09 1.41 3.01
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sv_1969
sv_1969
вчера в 23:44
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