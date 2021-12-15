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«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (15.12.2021)

сегодня, 17:30

В рамках 17-го тура Премьер-лиги Англии «Кристал Пэлас» примет «Саутгемптон». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.403.78
Фонбет 2.10 3.30 3.70
BetBoom 2.19 3.28 3.68

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Кристал Пэлас». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.30, как и победа гостей.

Дополнительная ставка на игру — «тотал забитых мячей больше трех», по коэффициенту 2.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого английского клуба 19 пунктов. Команда выиграла четыре поединка, семь раз играла вничью и проиграла в пяти матчах. Всего у «Пэлас» 22 забитых и столько же пропущенных мячей за нынешнюю кампанию в Премьер-лиге. В последних встречах «Кристал Пэлас» обыграл «Эвертон», но проиграл «Манчестер Юнайтед» и «Лидсу».

«Саутгемптон» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 16 баллов. Всего клуб выиграл в трех поединках, семь раз играл вничью и проиграл в шести играх. В сезоне у «Саутгемптона» 14 забитых и 24 пропущенных мяча. В последних встречах «святые» не могут похвастаться хорошими показателями — поражение против «Арсенала», ничейный исход с «Брайтоном» и ничья с «Лестером».

Информация для ставок

  • «Саутгемптон» не может выиграть пять поединков подряд
  • «Кристал Пэлас» выиграл один матч из последних пяти
  • У «Саутгемптона» три забитых мяча за последние три поединка

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Саутгемптона“» по коэффициенту 1.65. В победу «святых» верится с трудом, но вот за ничью они вполне могут побороться. «Кристал Пэлас» переживает спад игровой формы.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:31
Хозяева не проиграют
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