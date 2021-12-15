«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (15.12.2021)

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сегодня, 17:30

В рамках 17-го тура Премьер-лиги Англии «Кристал Пэлас» примет «Саутгемптон». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Кристал Пэлас». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.30, как и победа гостей.

Дополнительная ставка на игру — «тотал забитых мячей больше трех», по коэффициенту 2.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого английского клуба 19 пунктов. Команда выиграла четыре поединка, семь раз играла вничью и проиграла в пяти матчах. Всего у «Пэлас» 22 забитых и столько же пропущенных мячей за нынешнюю кампанию в Премьер-лиге. В последних встречах «Кристал Пэлас» обыграл «Эвертон», но проиграл «Манчестер Юнайтед» и «Лидсу».

«Саутгемптон» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 16 баллов. Всего клуб выиграл в трех поединках, семь раз играл вничью и проиграл в шести играх. В сезоне у «Саутгемптона» 14 забитых и 24 пропущенных мяча. В последних встречах «святые» не могут похвастаться хорошими показателями — поражение против «Арсенала», ничейный исход с «Брайтоном» и ничья с «Лестером».

Информация для ставок

«Саутгемптон» не может выиграть пять поединков подряд

«Кристал Пэлас» выиграл один матч из последних пяти

У «Саутгемптона» три забитых мяча за последние три поединка

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Саутгемптона“» по коэффициенту 1.65. В победу «святых» верится с трудом, но вот за ничью они вполне могут побороться. «Кристал Пэлас» переживает спад игровой формы.