«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (04.01.2023)

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вчера, 23:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Тоттенхэм». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Кристал Пэлас» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Кристал Пэлас» в последних пяти турах смог набрать девять очков, что можно считать удовлетворительным результатом для середняка АПЛ . Сейчас клуб занимает 11 место с 22 баллами и отстает на два пункта от идущего на ступеньку выше «Брайтона». У коллектива есть хороший шанс воспользоваться нестабильностью «шпор» и побороться с ними за победу. Два последних матча «Кристал Пэлас» завершились победой над «Борнмутом» (2:0) и поражением от «Фулхэма» (0:3).

«Тоттенхэм» после перерыва на чемпионат мира в Катаре никак не может найти свою игру и терял очки в последних турах. Команда уже опустилась на пятое место с 30 баллами и пропустила вперед «Манчестер Юнайтед», от которого отстает теперь на два балла. В матче с «Кристал Пэлас», подопечным Конте очень важно добиться победы и поверить в собственные силы. В прошлом туре «Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле» (0:2), а ранее не смог переиграть «Брентфорд» (2:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» завершились исходом «обе забьют»

«Тоттенхэм» выиграл только три матча из десяти последних на выезде

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Тоттенхэму» пора выходить на путь побед, и мы предполагаем, что такой поединок является лучшей возможностью для этого. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.