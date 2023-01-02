«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (04.01.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Тоттенхэм». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Кристал Пэлас» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.
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завтра, 23:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.
Форма команд
«Кристал Пэлас» в последних пяти турах смог набрать девять очков, что можно считать удовлетворительным результатом для середняка АПЛ. Сейчас клуб занимает 11 место с 22 баллами и отстает на два пункта от идущего на ступеньку выше «Брайтона». У коллектива есть хороший шанс воспользоваться нестабильностью «шпор» и побороться с ними за победу. Два последних матча «Кристал Пэлас» завершились победой над «Борнмутом» (2:0) и поражением от «Фулхэма» (0:3).
«Тоттенхэм» после перерыва на чемпионат мира в Катаре никак не может найти свою игру и терял очки в последних турах. Команда уже опустилась на пятое место с 30 баллами и пропустила вперед «Манчестер Юнайтед», от которого отстает теперь на два балла. В матче с «Кристал Пэлас», подопечным Конте очень важно добиться победы и поверить в собственные силы. В прошлом туре «Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле» (0:2), а ранее не смог переиграть «Брентфорд» (2:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» завершились исходом «обе забьют»
- «Тоттенхэм» выиграл только три матча из десяти последних на выезде
- Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Тоттенхэму» пора выходить на путь побед, и мы предполагаем, что такой поединок является лучшей возможностью для этого. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.