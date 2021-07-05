«Кристиансунд» — «Бранн». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (05.07.2021)

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сегодня, 00:41

В 11-м туре чемпионата Норвегии в гости к «Кристиансунду» приедет «Бранн». Матч обещает быть довольно интересным, а потому предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Кристиансунда» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.97. Ничейный результат котируется в 3.7, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.65.

ТБ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.83. Букмекеры верят, что матч станет результативным, и предлагают ТМ 2.5 за 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.72.

Форма команд

«Кристиансунд» немного сдал свои позиции и не может выиграть несколько матчей. Команда идет на четвертом месте и в целом показывает приличный футбол. В последних пяти матчах коллектив набрал 8 очков и надеется продолжить свой путь вверх по турнирной таблице. Матч с аутсайдером чемпионата является отличным шансом набрать три очка. В прошлом туре «Кристиансунд» сыграл вничью с «Тромсе» (0:0), а немного ранее разошелся миром и с «Мьёндаленом» (1:1).

«Бранн» выдал очень плохой старт сезона и на данный момент закономерно занимает последнюю строчку в чемпионате Норвегии. Коллектив не может найти свою игру, в его активе имеется лишь одна победа в 10 поединках. Решать проблему с результатами тренерскому штабу нужно уже сейчас, пока есть время для исправления ошибок. Последние два матча «Бранна» закончились ничьей с «Лиллестремом» (1:1) и минимальным поражением от «Хаугесунда» (0:1).

Информация для ставок

Шесть из семи последних поединков «Кристиансунда» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Бранн» не может выиграть четыре матча подряд в чемпионате Норвегии

В пяти из шести последних матчей между клубами был зафиксирован исход «обе забьют»

Прогноз

«Бранн» находится в плохой форме, команде будет очень сложно играть на выезде против коллектива из верхней части таблицы. Рекомендуем сделать ставку на победу «Кристиансунда» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.97.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.65 в матче «КА Акурейри» — «КР Рейкьявик».