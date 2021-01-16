«Кротоне» — «Беневенто»: прогноз на матч Серии A (17.01.2021)

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16 января 2021, 11:54

«Кротоне» и «Беневенто» 17 января проведут очную встречу в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Мы подготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита, по мнению букмекеров, в этой игре нет. Ставки на победу «Кротоне» БК Фонбет принимает с коэффициентом 2.90, а успех «Беневенто» идет за 2.57. Заключить пари на ничью можно с котировкой 3.54.

Немного больше шансов аналитики отводят на то, что встреча получится результативной. Ставки на ТБ (2,5) принимаются за 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

Участники этого матча по-разному проводят сезон в итальянской элите. «Кротоне» примеряет на себе статус очевидного аутсайдера, который за 17 туров набрал только девять очков и занимает последнее место в рейтинге. У «Беневенто» дела обстоят намного лучше – 21 балл на счету и десятое место в турнирной таблице.

В прошлом туре чемпионата Италии «Кротоне» уступил в гостях «Вероне» со счетом 1:2. Это поражение стало для команды третьим кряду и двенадцатым в сезоне. И «Беневенто» очков не набрал, уступив с крупным счетом на своем поле «Аталанте» (1:4), но до этого подопечные Филиппо Индзаги отметились победой над «Кальяри» в гостях (2:1).

Информация для ставок

• В восьми домашних матчах чемпионата «Кротоне» потерпел пять поражений

• У «Беневенто» четыре победы в восьми выездных поединках чемпионата Италии

• В трех из пяти очных встреч соперников сыграла ставка на ТБ (2,5)

• В четырех прошлых домашних матчах «Кротоне» забивалось минимум три гола

• Два предыдущих гостевых матча «Беневенто» выиграл с общим счетом 4:1

Прогноз

«Кротоне» оказался в сложном положении. Если команда прямо сейчас не начнет стабильно набирать очки, то возвращения в Серию В ей не избежать.

«Беневенто» же отлично играет в гостях, команда не отсиживается в обороне. Вероятнее всего, нас ожидает результативный поединок с обоюдными голами. Предлагаем ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.