«Кротоне» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (14.02.2021)

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сегодня, 00:13

В 22-м туре чемпионата Италии в гости к «Кротоне» приедет «Сассуоло». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров. Напомним, что встреча состоится 14 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сассуоло» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить с коэффициентом 1.96. Ничейный результат котируется за 3.75, а победа гостей принесет игрокам выигрыш с коэффициентом 3.85.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.7. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным, и предлагают ТМ 2.5 за 2.23. Ставка на «обе забьют» составляет 1.61.

Форма команд

«Кротоне» является главным претендентом на понижение в классе. Команда занимает последнее место в таблице и проиграла четыре последних матча из пяти. Чтобы сохранить прописку в Серии А, коллективу нужно срочно набирать очки. Отставание от спасительного 17 места составляет всего 4 очка. Последние две игры «Кротоне» проиграл «Милану» (0:4) и «Дженоа» (0:3).

«Сассуоло» расположился на восьмом месте, но коллектив очень давно не побеждал в рамках чемпионата Италии. Между ним и «Аталантой», которая находится на седьмой строчке, образовался разрыв в 6 очков. В прошлом туре команда проиграла «Специи» (1:2), а немного ранее разошлась миром с «Кальяри» (1:1).

Информация для ставок

· «Сассуоло» не может победить шесть матчей подряд.

· Четыре из пяти матчей между командами заканчивались исходом «обе забьют».

· «Кротоне» проиграл последние шесть матчей из семи.

· «Сассуоло» забивает на выезде шесть матчей подряд.

Прогноз

«Кротоне» не может проявить свои сильные качества на протяжении всего чемпионата. «Сассуоло» на их фоне выглядит предпочтительнее, несмотря на последние результаты. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу гостей можно с коэффициентом 1.96.