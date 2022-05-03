«Крылья Советов» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (06.05.2022)

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вчера, 15:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» М. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.8. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.73.

Форма команд

«Крылья Советов» провели хороший сезон и заканчивают его в середине турнирной таблицы, не претендуя на зону еврокубков. Команда занимает седьмое место с набранными 38 очками и на нее не давит груз ответственности в оставшихся встречах. Предстоящий матч со второй командой турнирной таблицы обещает быть напряженным и интересным, несмотря не на самую высокую важность данного противостояния. Два последних матча клуба из Самары завершились поражениями от «Спартака» (1:2) и «Химок» (1:4).

«Динамо» М немного разочарованы тем, что не удалось зацепиться за чемпионство, однако этот сезон несомненно станет одним из лучших за последние годы. Коллектив набрал 52 очка и идет на второй позиции, опережая ближайших соперников на три пункта, поэтому нуждается в набранных очках, чтобы не потерять свое место по итогам сезона. В прошлом матче «Динамо» М проиграло «Уралу» (2:3), а ранее минимально уступило ЦСКА (0:1).

Информация для ставок

«Динамо» М проиграло четыре из десяти последних поединков, а «Крылья Советов» уступили в трех встречах

Клуб из Самары уступил всего в одной игре из десяти последних на своем стадионе

«Динамо» М уступили в двух последних матчах с «Крыльями Советов»

Прогноз

«Динамо» М немного больше нуждается в очках и постарается добыть победу, чтобы укрепить свое преимущество. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.15.