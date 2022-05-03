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«Крылья Советов» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (06.05.2022)

вчера, 15:17
Крылья Советов (Самара)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» М. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.333.492.18
Фонбет 3.30 3.50 2.15
Мелбет 3.40 3.58 2.25
BetBoom 3.48 3.43 2.20

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.8. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.73.

Форма команд

«Крылья Советов» провели хороший сезон и заканчивают его в середине турнирной таблицы, не претендуя на зону еврокубков. Команда занимает седьмое место с набранными 38 очками и на нее не давит груз ответственности в оставшихся встречах. Предстоящий матч со второй командой турнирной таблицы обещает быть напряженным и интересным, несмотря не на самую высокую важность данного противостояния. Два последних матча клуба из Самары завершились поражениями от «Спартака» (1:2) и «Химок» (1:4).

«Динамо» М немного разочарованы тем, что не удалось зацепиться за чемпионство, однако этот сезон несомненно станет одним из лучших за последние годы. Коллектив набрал 52 очка и идет на второй позиции, опережая ближайших соперников на три пункта, поэтому нуждается в набранных очках, чтобы не потерять свое место по итогам сезона. В прошлом матче «Динамо» М проиграло «Уралу» (2:3), а ранее минимально уступило ЦСКА (0:1).

Информация для ставок

  • «Динамо» М проиграло четыре из десяти последних поединков, а «Крылья Советов» уступили в трех встречах
  • Клуб из Самары уступил всего в одной игре из десяти последних на своем стадионе
  • «Динамо» М уступили в двух последних матчах с «Крыльями Советов»

Прогноз

«Динамо» М немного больше нуждается в очках и постарается добыть победу, чтобы укрепить свое преимущество. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.15.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.51 1.83 2.02 1.44 2.82
Фонбет 1.82 1.98
Мелбет 1.89 2.06
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:55
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5 и обе команды забьют. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 16:53
В матче первого круга самарский коллектив сотворил небольшую сенсацию, переиграв динамовцев в Москве со счетом 1-0. Конечно, столичные попытаются взять реванш за то фиаско, но самарцы явно против такого расклада. Оба коллектива в последнее время исправно забивают, но при этом и у Крыльев, и у Динамо есть проблемы с обороной. Предлагаю заиграть голы с обеих сторон.
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