«Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз на матч кубка России. (09.08.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.72. Победа «Крылья Советов» оценивается за 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.
|
- : -
завтра, 18:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.52.
Форма команд
«Крылья Советов» в последних матчах показывают очень высокую результативность и набирает очки в чемпионате России. Тем не мене, коллектив еще не набирал очки в кубке страны и если сможет сделать это в ближайшем поединке, разговоры о самарском кубке наверняка увеличатся еще больше. В двух последних турах РПЛ «Крылья Советов» разгромили на своем поле «Ростов» (5:1), а ранее поделили очки с «Динамо» (3:3).
То что у «Зенита» не все в порядке, начали замечать еще до поражения от «Динамо» Москва (2:3). Также сказалось отсутствие ввиду дисквалификации Сергея Семака на тренерском посту. Тем не менее, питерский клуб выиграл первый тур кубка России и сейчас в случае победы может только сильнее укрепить свое положение. В еще одном поединке чемпионата «Зенит» упустил выездную победу с «Ростовом» (1:1).
Информация для ставок
- Шесть последних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»
- «Зенит» выиграл три матча из десяти последних на выезде во всех турнирах
- «Крылья Советов» проиграли три из пяти последних матчей «Зениту» при одной победе
- Три из четырех последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Зенит» постарается взять инициативу в свои руки, но вряд ли сможет сохранить ворота целыми, учитывая последние результаты. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.