«Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз на матч кубка России. (09.08.2023)

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вчера, 20:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.72. Победа «Крылья Советов» оценивается за 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.52.

Форма команд

«Крылья Советов» в последних матчах показывают очень высокую результативность и набирает очки в чемпионате России. Тем не мене, коллектив еще не набирал очки в кубке страны и если сможет сделать это в ближайшем поединке, разговоры о самарском кубке наверняка увеличатся еще больше. В двух последних турах РПЛ «Крылья Советов» разгромили на своем поле «Ростов» (5:1), а ранее поделили очки с «Динамо» (3:3).

То что у «Зенита» не все в порядке, начали замечать еще до поражения от «Динамо» Москва (2:3). Также сказалось отсутствие ввиду дисквалификации Сергея Семака на тренерском посту. Тем не менее, питерский клуб выиграл первый тур кубка России и сейчас в случае победы может только сильнее укрепить свое положение. В еще одном поединке чемпионата «Зенит» упустил выездную победу с «Ростовом» (1:1).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»

«Зенит» выиграл три матча из десяти последних на выезде во всех турнирах

«Крылья Советов» проиграли три из пяти последних матчей «Зениту» при одной победе

Три из четырех последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Зенит» постарается взять инициативу в свои руки, но вряд ли сможет сохранить ворота целыми, учитывая последние результаты. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.