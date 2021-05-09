«Кельн» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (09.05.2021)

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вчера, 13:14

В 32-м туре чемпионата Германии в гости к «Кельну» приедет «Фрайбург».

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Кельна» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.1. Ничейный результат котируется по 3.65, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.88. Букмекеры не верят, что матч станет результативным, поэтому предлагают ТМ 2.5 по 1.99. Ставка на «обе забьют» составляет 1.73.

Форма команд

«Кельн» находится на предпоследнем месте в чемпионате и пытается бороться за сохранение места в Бундеслиге. Команда сделала несколько важных шагов в последних матчах, но этого еще не хватает для достижения цели. Коллектив отстает от 15-го места на одно очко. В двух последних турах «Кельн» выиграл у «Аугсбурга» (3:2) и победил на своем поле «РБ Лейпциг» (2:1).

«Фрайбург» занимает место в середине турнирной таблицы и не имеет серьезных задач на сезон. Команда нарабатывает новые связки и пытается порадовать болельщиков достойными результатами, которые команда показывала в целом на протяжении всего чемпионата. В прошлом туре «Фрайбург» на выезде крупно проиграл «Герте» (0:3), а немного ранее сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

Информация для ставок

• «Кельн» выиграл два матча из последних десяти в Бундеслиге, а «Фрайбург» одержал три победы

• Пять из шести последних домашних матчей «Кельна» завершились итогом «обе забьют»

• Семь последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

• В пяти из шести матчей между клубами на поле «Кельна» был зафиксирован исход «обе забьют — нет»

Прогноз

«Кельн» выиграл два последних матча и продолжает бороться за выживание в Бундеслиге. Предполагаем, что хозяева смогут одержать третью победу подряд против не самого мотивированного «Фрайбурга». Сделать ставку на победу «Кельна» можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мелбет.