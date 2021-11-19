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«Лацио» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (20.11.2021)

19 ноября 2021, 10:25

На поединок очередного тура Серии А «Ювентус» отправится в гости к «Лацио». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Италия. Серия А 2021/2022
Лацио
Ювентус
0 : 2
завершен
20 ноября 2021, 20:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.053.442.48
Фонбет 2.90 3.25 2.50
Мелбет 3.20 3.33 2.39
1XBET 3.16 3.32 2.51
BetBoom 2.84 3.39 2.56

Ставки букмекеров

С фаворитом встречи букмекеры определиться не смогли и выставили достаточно равные котировки на оба клуба. Линия БК Мелбет предлагает коэффициент 2.95 на победу «Лацио». В случае победы «Ювентуса» игроков порадует коэффициент 2.46. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.58.

Форма команд

После двенадцати сыгранных матчей «Лацио» находится в верхней части турнирной таблицы и занимает пятое место (21 пункт). В минувших матчах римляне сражались с «Аталантой» (2:2), а также «Салернитаной» (3:0), а между поединками чемпионата провели игру Лиги Европы, где расписали голевую выездную ничью с «Марселем» (2:2).

«Ювентус» расположился тремя строчками ниже и после такого же количества сыгранных матчей идет на непривычной для себя восьмой строчке. «Старая синьора» в последних турах Серии А была не столь убедительна, как в Лиге чемпионов, где был уверенно обыгран «Зенит» (4:2). В национальном чемпионате коллектив сначала проиграл «Вероне» (1:2), а затем минимально обыграл «Фиорентину» (1:0)

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Лацио» насчитывает четыре матча (две победы и две ничьи)
• «Ювентус» проиграл два из четырех последних поединков
• Шесть минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет боевой поединок двух топовых клубов Италии. Мы вполне можем рассчитывать на обилие опасных моментов и обмен голами. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в БК Мелбет по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.02 1.43 2.02 1.89 1.57 2.55
Мелбет 2.07 1.85
1XBET 1.77 2.17
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Все комментарии
rufvxjvs5um4
rufvxjvs5um4
19 ноября в 18:25
Футбольный клуб Ювентус (Турин) выиграет матч.
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mj6u96mp57a9
19 ноября в 11:22
Футбольный клуб Ювентус (Турин) одержит победу.
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