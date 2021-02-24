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«Ларисса» — «Ламия». Прогноз на матч чемпионата Греции (24.02.2021)

сегодня, 06:00

«Ларисса» встретится с «Ламией» в рамках очередного тура греческой Суперлиги. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.562.943.13
Fonbet 2.50 3.00 3.10
Лига ставок 2.50 2.95 3.00
Pin-up 2.58 2.77 3.10

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры верят в победу «Лариссы» и предлагают коэффициент 2.45 на этот исход. Также можно поставить на ничью за 2.80 и на победу «Ламии» за 3.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Ларисса» занимает последнее место в чемпионате. Клуб находится на 14-й строчке и имеет в активе десять очков. Команда забила 12 мячей и пропустила 34 гола. В Греции «Ларисса» выиграла всего один матч, 7 раз клуб сыграл вничью и 13 раз проиграл.

«Ламия» решила сильно не отдаляться от «Лариссы», клуб занимает 13-е место в таблице с 15 набранными очками. В нынешнем сезоне греческая команда забила 11 мячей и пропустила 34 гола. Вместе с «Ларисой» у клуба худшие показатели по пропущенным мячам в лиге. «Ламия» выиграла 3 матча, 6 раз сыграла вничью и проиграла 12 поединков.

Информация для ставок

  • «Ларисса» не выиграла ни одного из последних пяти матчей
  • «Ламия» выиграла два из последних пяти матчей
  • «Ларисса» не выиграла ни одного домашнего матча в текущем сезоне

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что последний гол будет забит «Лариссой», с коэффициентом 1.90. Также можно сделать ставку на то, что «Лариса» забьет свой первый гол в первом тайме, за 2.15.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Ред Булл Зальцбург».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.562.943.13
Fonbet 2.50 3.00 3.10
Лига ставок 2.50 2.95 3.00
Pin-up 2.58 2.77 3.10
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:09
Возможна ничья
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