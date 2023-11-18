Латвия – Хорватия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (18.11.2023)

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вчера, 13:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Хорватия. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.13. Победа сборной Латвии оценивается по 23, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.75.

Форма команд

Латвия ожидаемо стала аутсайдером группы и набрала всего три очка в этой квалификации. Коллектив имеет довольно слабый состав, который не смог конкурировать с остальными соперниками за выход на финальную часть турнира. В поединке с мотивированной Хорватией у хозяев практически нет шансов на успех. Два последних поединка Латвии завершились крупным поражением от Турции (0:4) и неожиданно победой над Арменией (0:2).

Сборная Хорватии не лучшим образом выступает в этом отборе, однако все еще имеет реальные шансы на второе место в группе. Сейчас коллектив набрал 10 очков и его ждет игра с последней командой группы, поэтому гости рассчитывают только на победу и улучшение позиции. В прошлом туре Хорватия проиграла на выезде Хорватии, а ранее уступила на своем поле Турции (0:1).

Информация для ставок

Латвия проиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Хорватия выиграла семь из десяти выездных встреч во всех турнирах

Латвия проиграла пять последних поединков Хорватии

Четыре из пяти последних встреч между сборными в основное время завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Хорватия является абсолютным фаворитом этой встречи и постарается забить и обрести преимущество еще в первом тайме. Предполагаем, что гостям удастся быстро забить и предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-2) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.