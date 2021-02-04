ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Лечче» — «Асколи»: прогноз на матч Серии B (05.02.2021)

вчера, 15:30

В 21-м туре второго по силе чемпионата Италии можно будет понаблюдать интересный поединок, где «Лечче» поборется с «Асколи» за три очка.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.474.298.29
Fonbet 1.50 4.15 7.00
Мелбет 1.46 4.44 6.45
Лига ставок 1.47 4.30 6.40

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, поэтому предлагают коэффициент на победу 1.47. Поверить в успех «Асколи» можно за 7.2. На ничью в матче можно поставить за 4.3.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.8. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.01.

Форма команд

«Лечче» находится на 7-м месте в турнирной таблице с 31 очком в активе. Команда давно не проигрывает, но в большинстве матчей довольствуется ничьими. Отставание от лидера насчитывает 10 очков. Последними результатами команды стали ничьи с «Порденоне» (1:1) и «Эмполи» (2:2).

«Асколи» занимает 18-ю позицию и находится в зоне вылета. За 20 матчей команда смогла победить лишь 4 раза. Команде срочно нужны очки, иначе она может покинуть второй дивизион Италии. В последнем туре «Асколи» победил «Брешию» (2:1), а ранее сыграл вничью с «Кьево» (0:0).

Информация для ставок

• За последние шесть матчей Серии B «Лечче» не проиграл ни одного раза
• «Асколи» проиграл всего один матч из последних пяти в чемпионате
• «Асколи» никогда не побеждал «Лечче» на выезде
• «Асколи» не выигрывает в выездных поединках уже 11 матчей подряд
• Последние четыре из пяти игр «Лечче» закончились вничью

Прогноз

В этом матче встречаются команды с разных полюсов турнирной таблицы. Фаворитом считают «Лечче», но мы предполагаем, что «Асколи» просто так очки не отдаст, учитывая последние результаты коллектива. Сделать ставку на ничью с коэффициентом 4.3 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.474.298.29
Fonbet 1.50 4.15 7.00
Мелбет 1.46 4.44 6.45
Лига ставок 1.47 4.30 6.40
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:42
Что то букмекеры намудрили с кэфами....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100