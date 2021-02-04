«Лечче» — «Асколи»: прогноз на матч Серии B (05.02.2021)

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вчера, 15:30

В 21-м туре второго по силе чемпионата Италии можно будет понаблюдать интересный поединок, где «Лечче» поборется с «Асколи» за три очка.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, поэтому предлагают коэффициент на победу 1.47. Поверить в успех «Асколи» можно за 7.2. На ничью в матче можно поставить за 4.3.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.8. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.01.

Форма команд

«Лечче» находится на 7-м месте в турнирной таблице с 31 очком в активе. Команда давно не проигрывает, но в большинстве матчей довольствуется ничьими. Отставание от лидера насчитывает 10 очков. Последними результатами команды стали ничьи с «Порденоне» (1:1) и «Эмполи» (2:2).

«Асколи» занимает 18-ю позицию и находится в зоне вылета. За 20 матчей команда смогла победить лишь 4 раза. Команде срочно нужны очки, иначе она может покинуть второй дивизион Италии. В последнем туре «Асколи» победил «Брешию» (2:1), а ранее сыграл вничью с «Кьево» (0:0).

Информация для ставок

• За последние шесть матчей Серии B «Лечче» не проиграл ни одного раза

• «Асколи» проиграл всего один матч из последних пяти в чемпионате

• «Асколи» никогда не побеждал «Лечче» на выезде

• «Асколи» не выигрывает в выездных поединках уже 11 матчей подряд

• Последние четыре из пяти игр «Лечче» закончились вничью

Прогноз

В этом матче встречаются команды с разных полюсов турнирной таблицы. Фаворитом считают «Лечче», но мы предполагаем, что «Асколи» просто так очки не отдаст, учитывая последние результаты коллектива. Сделать ставку на ничью с коэффициентом 4.3 можно в букмекерской конторе Мелбет.