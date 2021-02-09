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«Лестер» — «Брайтон»: прогноз на матч Кубка Англии (10.02.2021)

сегодня, 09:34
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На стадии 1/8 финала Кубка Англии сыграют «Лестер» и «Брайтон».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.883.754.22
Fonbet 1.90 3.70 4.00
Лига ставок 1.88 3.65 4.10
Pin-up 1.89 3.60 4.40

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Лестера» в этой встрече можно с коэффициентом 1.94. Вероятность ничьи букмекерская контора Бетсити оценивает коэффициентом 3.80, а победу «Брайтона» можно сыграть по котировке 4.10.

На результативность этой игры букмекеры предложили равную линию. Ставки на ТМ(2,5) принимаются за 1.94, ТБ(2,5) – 1.96.

Форма команд

В 1/16 финала Кубка Англии «Лестер» победил в гостях «Брентфорд» (3:1). После этого команда успела провести четыре матча в АПЛ, в которых ей удалось оформить только одну викторию. Успешным для «лис» оказался выезд в гости к «Фулхэму» (2:0).

«Брайтон» не проигрывал в шести прошлых поединках. В этот период «чайки» победили дома «Блэкпул», пробившись в 1/8 финала кубковых соревнований. В чемпионате Англии они принялись стабильно набирать очки.

В матчах с «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» «Брайтон» добился сенсационных побед с одинаковым счетом 1:0. Также команда разделила очки с «Фулхэмом» (0:0) и «Бернли» (1:1).

Отметим, что в матче первого круга АПЛ «Лестер» разгромил «Брайтон» на своем поле (3:0).

Статистика

• «Лестер» побеждал «Брайтон» в трех из пяти прошлых матчей на своем поле
• «Брайтон» не проигрывал в четырех из пяти последних выездных поединков
• В трех из пяти последних матчей «Лестера» забивали обе команды
• «Брайтон» забивал голы в трех прошлых выездных встречах

Прогноз

«Брайтон» набрал отличную форму и показал вполне достойные результаты в чемпионате, обыграв очевидных фаворитов. С такой игрой «чайки» вполне могут рассчитывать на забитые голы в предстоящем поединке.

«Лестер» тоже должен отличаться результативными действиями. Предлагаем взять ставку «обе забьют – да» с коэффициентом 1.80 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.883.754.22
Fonbet 1.90 3.70 4.00
Лига ставок 1.88 3.65 4.10
Pin-up 1.89 3.60 4.40
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shlomo
shlomo
сегодня в 09:38
У Лис больше шансов на победу....
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