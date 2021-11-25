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«Лестер» — «Легия». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

25 ноября 2021, 13:31

«Лестер» примет «Легию» на стадионе «Кинг Пауэр». Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок.

Лига Европы 2021/2022
Лестер Сити
Легия
3 : 1
завершен
25 ноября 2021, 23:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.167.8519.16
Фонбет 1.15 8.20 17.00
Мелбет 1.18 8.06 16.10
1XBET 1.18 8.60 19.00
BetBoom 1.16 8.29 17.99

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Лестер». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.17. Ничейный исход оценивается в 7.70, а победа гостей в 16.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Лестер» расположился на третьей строчке группы С в Лиге Европы. Команда заработала пять пунктов, выиграв один матч, дважды сыграв вничью и проиграв в одном поединке. Всего у «лис» семь забитых и столько же пропущенных.

Польская «Легия» набрала шесть пунктов и расположилась на второй строчке в турнирной таблице. В активе команды — две победы, ни одного ничейного исхода и два поражения. Польский коллектив забил три мяча и пропустил семь голов в последних матчах ЛЕ.

Информация для ставок

  • «Лестер» не может выиграть вот уже четыре матча кряду
  • «Легия», как и «Лестер», не может выиграть четыре поединка кряду
  • У «Лестера» пять пропущенных мячей в трех последних играх

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 2.95. Командам нужна победа, ничья их не устроит, поэтому они будут сражаться за три балла.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.51 2.05 1.80
Мелбет 2.99 1.41
1XBET 2.99 1.41
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Все комментарии
Gahi
Gahi
25 ноября в 18:16
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
25 ноября в 13:32
Лестер выиграет!
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