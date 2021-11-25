«Лестер» — «Легия». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

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25 ноября 2021, 13:31

«Лестер» примет «Легию» на стадионе «Кинг Пауэр». Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Лестер». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.17. Ничейный исход оценивается в 7.70, а победа гостей в 16.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Лестер» расположился на третьей строчке группы С в Лиге Европы. Команда заработала пять пунктов, выиграв один матч, дважды сыграв вничью и проиграв в одном поединке. Всего у «лис» семь забитых и столько же пропущенных.

Польская «Легия» набрала шесть пунктов и расположилась на второй строчке в турнирной таблице. В активе команды — две победы, ни одного ничейного исхода и два поражения. Польский коллектив забил три мяча и пропустил семь голов в последних матчах ЛЕ .

Информация для ставок

«Лестер» не может выиграть вот уже четыре матча кряду

«Легия», как и «Лестер», не может выиграть четыре поединка кряду

У «Лестера» пять пропущенных мячей в трех последних играх

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 2.95. Командам нужна победа, ничья их не устроит, поэтому они будут сражаться за три балла.