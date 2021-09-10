«Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (11.09.2021)

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сегодня, 21:38

11 сентября «Лестер» сразится с «Манчестер Сити». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Манчестер Сити». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.10. Победа «Лестера» оценивается в 5.50.

Форма команд

«Лестер» в нынешнем сезоне выглядит немного потерянным. Команда здорово начала сезон, обыграв «Сити» в Суперкубке Англии, но в АПЛ все пошло не так, как планировалось. Клуб идет на девятой строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Лестер» выглядит неплохо, но можно играть лучше. Команда выиграла два поединка и один раз проиграла. Это поражение клубу нанес «Вест Хэм», который обыграл «лис» со счетом 4:1.

«Манчестер Сити», как и «Лестер», немного растерялся в начале сезона. Клуб уступил в Суперкубке, а затем проиграл первый матч в АПЛ «Тоттенхэму». В других матчах «Сити» вернул прежнюю форму и начал делать то, за что все и любят команду Хосепа Гвардиолы — уничтожать все живое. Команда забила десять мячей и пропустила лишь один гол в трех матчах. В активе «Сити» — шесть баллов и седьмая строчка в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл три матча из последних пяти

«Лестер» выиграл четыре поединка из последних пяти

«Манчестер Сити» забил 14 голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Сити» выглядит монструозно в последних матчах. Команда очень хорошо играет в атаку и способна много забивать даже без чистого центрального нападающего. Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.78. Также можно поставить на то, что «Сити» забьет больше 2.5 голов за матч по коэффициенту 2.95.