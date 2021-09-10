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«Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (11.09.2021)

сегодня, 21:38
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11 сентября «Лестер» сразится с «Манчестер Сити». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.874.261.61
Фонбет 5.50 4.10 1.60
Мелбет 5.90 4.28 1.63
1XBET 5.90 4.28 1.63
BetBoom 5.60 4.30 1.61

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Манчестер Сити». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.10. Победа «Лестера» оценивается в 5.50.

Форма команд

«Лестер» в нынешнем сезоне выглядит немного потерянным. Команда здорово начала сезон, обыграв «Сити» в Суперкубке Англии, но в АПЛ все пошло не так, как планировалось. Клуб идет на девятой строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Лестер» выглядит неплохо, но можно играть лучше. Команда выиграла два поединка и один раз проиграла. Это поражение клубу нанес «Вест Хэм», который обыграл «лис» со счетом 4:1.

«Манчестер Сити», как и «Лестер», немного растерялся в начале сезона. Клуб уступил в Суперкубке, а затем проиграл первый матч в АПЛ «Тоттенхэму». В других матчах «Сити» вернул прежнюю форму и начал делать то, за что все и любят команду Хосепа Гвардиолы — уничтожать все живое. Команда забила десять мячей и пропустила лишь один гол в трех матчах. В активе «Сити» — шесть баллов и седьмая строчка в турнирной таблице.

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» выиграл три матча из последних пяти
  • «Лестер» выиграл четыре поединка из последних пяти
  • «Манчестер Сити» забил 14 голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Сити» выглядит монструозно в последних матчах. Команда очень хорошо играет в атаку и способна много забивать даже без чистого центрального нападающего. Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.78. Также можно поставить на то, что «Сити» забьет больше 2.5 голов за матч по коэффициенту 2.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.74 1.71 2.24
Мелбет 2.22 1.77
1XBET 2.22 1.77
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