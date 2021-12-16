«Лестер» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (16.12.2021)

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16 декабря 2021, 11:40

16 декабря 2021 года «Лестер» примет «Тоттенхэм» в рамках 17-го тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Лестер». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Тоттенхэма» в 3.30.

Форма команд

«Лестер» расположился в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 22 пункта. У команды шесть побед, четыре ничьих и шесть поражений. «Лисы» забили 27 голов и пропустили 27 мячей. В последних встречах «Лестер» выиграл у «Ньюкасла», а также проиграл «Астон Вилле» и сыграл вничью с «Саутгемптоном».

В нынешнем сезоне у «Тоттенхэма» седьмая строчка в турнирной таблице. Клуб из Лондона выиграл восемь поединков, один раз сыграл вничью и проиграл в пяти встречах. Всего у коллектива 16 забитых и 17 пропущенных голов. Всего у «Тоттенхэма» 25 баллов. В последних играх у «шпор» победа над «Норвичем», выигрышный матч с «Брентфордом» и победа над «Лидсом».

Информация для ставок

● «Тоттенхэм» выиграл три матча из последних пяти

● «Лестер» выиграл два матча из последних пяти

● У «Тоттенхэма» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Тоттенхэма“» по коэффициенту 1.75. В последних играх «Тоттенхэм» заметно прибавил и может забрать как минимум один балл у своего оппонента. «Шпоры» стали агрессивнее и наверняка будут играть в своем стиле, они смогут навязать борьбу таким «лисам».

