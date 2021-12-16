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«Лестер» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (16.12.2021)

16 декабря 2021, 11:40

16 декабря 2021 года «Лестер» примет «Тоттенхэм» в рамках 17-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.213.422.24
Фонбет 2.70 3.45 2.55
Мелбет 3.16 3.80 2.29
1XBET 3.16 3.80 2.29
BetBoom 2.78 3.58 2.54

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Лестер». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Тоттенхэма» в 3.30.

Форма команд

«Лестер» расположился в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 22 пункта. У команды шесть побед, четыре ничьих и шесть поражений. «Лисы» забили 27 голов и пропустили 27 мячей. В последних встречах «Лестер» выиграл у «Ньюкасла», а также проиграл «Астон Вилле» и сыграл вничью с «Саутгемптоном».

В нынешнем сезоне у «Тоттенхэма» седьмая строчка в турнирной таблице. Клуб из Лондона выиграл восемь поединков, один раз сыграл вничью и проиграл в пяти встречах. Всего у коллектива 16 забитых и 17 пропущенных голов. Всего у «Тоттенхэма» 25 баллов. В последних играх у «шпор» победа над «Норвичем», выигрышный матч с «Брентфордом» и победа над «Лидсом».

Информация для ставок

● «Тоттенхэм» выиграл три матча из последних пяти
● «Лестер» выиграл два матча из последних пяти
● У «Тоттенхэма» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Тоттенхэма“» по коэффициенту 1.75. В последних играх «Тоттенхэм» заметно прибавил и может забрать как минимум один балл у своего оппонента. «Шпоры» стали агрессивнее и наверняка будут играть в своем стиле, они смогут навязать борьбу таким «лисам».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.40 1.31 2.16 1.70 1.73 2.11
Мелбет 2.22 1.77
1XBET 2.22 1.77
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Gahi
Gahi
16 декабря 2021 в 12:14
В этом матче скорее всего обе команды забьют. Удачи
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