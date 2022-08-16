«Лудогорец» — «Жальгирис». Прогноз на матч Лиги Европы (18.08.2022)

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сегодня, 13:58

Ставки букмекеров

Котировки на данный поединок предоставлены с абсолютным перевесом в сторону хозяев. Взять победу «лудогорца» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае неожиданного успеха «Жальгириса» зайдет коэффициент 7.5. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составляет 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Лудогорец» не сумел в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов одолеть загребское «Динамо». В первой домашней игре команда уступила с минимальным счетом (1:2), а затем отправилась в гости и повторно проиграла уже с результатом (2:4). После этого клуб не проводил встречи национального чемпионата и целенаправленно готовился к плей-офф раунду ЛЕ .

«Жальгирису» также не удалось оказать должного сопротивления своему сопернику в минувшей стадии квалификации ЛЧ . Литовский коллектив сражался с норвежским «Буде-Глимтом» и на выезде был бит с неприличным счетом (0:5). Ничья (1:1) в домашней встрече не помогла команде зацепиться за путевку в следующий раунд и отправила ее в турнир рангом ниже.

Информация для ставок

«Лудогороец» потерпел три поражения в последних четырех играх

У «Жальгириса» четыре победы в последних шести поединках

Две минувшие очные встречи состоялись пять лет назад, и завершились результатом «обе забьют»

Шесть последних матчей с участием «Лудогорца» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз