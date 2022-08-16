Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига Европы 2022/2023

«Лудогорец» — «Жальгирис». Прогноз на матч Лиги Европы (18.08.2022)

сегодня, 13:58
Лудогорец

Ставки букмекеров

Котировки на данный поединок предоставлены с абсолютным перевесом в сторону хозяев. Взять победу «лудогорца» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае неожиданного успеха «Жальгириса» зайдет коэффициент 7.5. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.7.

Лига Европы 2022/2023
Лудогорец
Жальгирис
- : -
18 августа 2022, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.374.867.90
Лига Ставок 1.44 4.60 6.80
Мелбет 1.43 4.50 6.90

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составляет 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Лудогорец» не сумел в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов одолеть загребское «Динамо». В первой домашней игре команда уступила с минимальным счетом (1:2), а затем отправилась в гости и повторно проиграла уже с результатом (2:4). После этого клуб не проводил встречи национального чемпионата и целенаправленно готовился к плей-офф раунду ЛЕ.

«Жальгирису» также не удалось оказать должного сопротивления своему сопернику в минувшей стадии квалификации ЛЧ. Литовский коллектив сражался с норвежским «Буде-Глимтом» и на выезде был бит с неприличным счетом (0:5). Ничья (1:1) в домашней встрече не помогла команде зацепиться за путевку в следующий раунд и отправила ее в турнир рангом ниже.

Информация для ставок

  • «Лудогороец» потерпел три поражения в последних четырех играх
  • У «Жальгириса» четыре победы в последних шести поединках
  • Две минувшие очные встречи состоялись пять лет назад, и завершились результатом «обе забьют»
  • Шесть последних матчей с участием «Лудогорца» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

В этом поединке однозначное преимущество будет на стороне хозяев поля. Предполагаем, что игра не будет скучной, и мы увидим большое количество опасных моментов и голов, поэтому предлагаем поставить на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составляет 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.75 1.60 2.31
Лига Ставок 2.07 1.70 1.64 2.17
Мелбет 2.05 1.80
Все комментарии
ck9aarj67en8
ck9aarj67en8
сегодня в 14:11
Фаворит матча Лудогорец
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 