«Шериф» — «Пюник». Прогноз на матч Лиги Европы (25.08.2022)

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сегодня, 14:21

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.55 на победу хозяев поля, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.95, а взять победу гостей можно по коэффициенту 6.1.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

«Шериф» привез из Армении нулевую ничью после первой встречи с нынешним соперником. Сухие ворота и победа в последнем туре чемпионата Молдовы над футбольным клубом «Бельцы» (3:0) придают коллективу уверенности в своих силах перед ответным поединком.

«Пюнки» не смог поразить ворота соперника в домашнем сражении и в итоге оно завершилось ничьей (0:0). Но команда не намерена отступать и будет бороться в гостях за необходимый результат и проход в групповой этап ЛЕ . Свой матч чемпионата на выходных клуб проиграл «Вану» с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

«Шериф» добыл три победы в последних пяти играх

У «Пюника» лишь две победы в последних восьми встречах

Четыре из шести последних поединков «Шерифа» закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Шесть последних матчей с участием «Пюника» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом матче присутствует явный фаворит и, вполне возможно, мы станем свидетелями тотального преимущества молдаван и их уверенной победы. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Шерифа» с форой (-1) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.