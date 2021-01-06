«Лилль» — «Анже»: прогноз на матч Лиги 1 (06.01.2021)

«Лилль» и «Анже» сыграют в 18-м туре чемпионата Франции. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 6 января 2021 года.
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1 : 2
завершен
06 января 2021, 23:00
среда
Ставки букмекеров
Фаворит этой игры – «Лилль». За победу хозяев букмекер Бетсити предложил коэффициент 1.66. Заключить пари на гостевой выигрыш «Анже» можно за 6.10, а ничья идет за 4.00.
Аналитики БК отдают предпочтение тому, что игра будет не слишком результативной. Исход ТМ(2,5) можно взять за 1.72, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
«Лилль» закончил первую часть чемпионата Франции на первом месте, которое он делит с «Лионом». В пяти прошлых турах команда добилась четырех побед, обыграв таких соперников: «Монпелье» (3:2), «Дижон» (2:0), «Бордо» (2:1) и «Монако» (2:1). В матче с ПСЖ «доги» сыграли вничью без забитых мячей (0:0).
Для «Анже» текущий сезон в Лиге 1 тоже складывается весьма благоприятно. За 17 туров «черно-белые» набрали 27 очков, которые дают им базироваться на условном шестом месте. В предыдущем туре чемпионата команда победила дома «Марсель» со счетом 2:1. Эта победа стала восьмой в сезоне для «Анже».
Информация для ставок
• «Лилль» не проигрывал в 10 из 11 домашних матчей подряд
• В четырех прошлых очных встречах соперников на стадионе «Лилля» прошла ставка на ТБ(2.5)
• «Лилль» выиграл три прошлых матча против «Анже»
• «Анже» не проигрывал в пяти прошлых выездных матчах чемпионата Франции
Прогноз
Прогнозы в пользу хозяев этой игры выглядят перспективно. Несмотря на положительные результаты «Анже» в гостях, именно «Лилль» видится фаворитом этой встречи.
Берем ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Бетсити.