«Лилль» — «Анже»: прогноз на матч Лиги 1 (06.01.2021)

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06 января 2021, 09:28

«Лилль» и «Анже» сыграют в 18-м туре чемпионата Франции. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 6 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворит этой игры – «Лилль». За победу хозяев букмекер Бетсити предложил коэффициент 1.66. Заключить пари на гостевой выигрыш «Анже» можно за 6.10, а ничья идет за 4.00.

Аналитики БК отдают предпочтение тому, что игра будет не слишком результативной. Исход ТМ(2,5) можно взять за 1.72, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лилль» закончил первую часть чемпионата Франции на первом месте, которое он делит с «Лионом». В пяти прошлых турах команда добилась четырех побед, обыграв таких соперников: «Монпелье» (3:2), «Дижон» (2:0), «Бордо» (2:1) и «Монако» (2:1). В матче с ПСЖ «доги» сыграли вничью без забитых мячей (0:0).

Для «Анже» текущий сезон в Лиге 1 тоже складывается весьма благоприятно. За 17 туров «черно-белые» набрали 27 очков, которые дают им базироваться на условном шестом месте. В предыдущем туре чемпионата команда победила дома «Марсель» со счетом 2:1. Эта победа стала восьмой в сезоне для «Анже».

Информация для ставок

• «Лилль» не проигрывал в 10 из 11 домашних матчей подряд

• В четырех прошлых очных встречах соперников на стадионе «Лилля» прошла ставка на ТБ (2.5)

• «Лилль» выиграл три прошлых матча против «Анже»

• «Анже» не проигрывал в пяти прошлых выездных матчах чемпионата Франции

Прогноз

Прогнозы в пользу хозяев этой игры выглядят перспективно. Несмотря на положительные результаты «Анже» в гостях, именно «Лилль» видится фаворитом этой встречи.

Берем ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Бетсити.