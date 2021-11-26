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«Лилль» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (27.11.2021)

26 ноября 2021, 18:20

«Лилль» в очередном туре чемпионата Франции сыграет на домашней арене с «Нантом». Мы приготовили прогноз с обзором ставок букмекеров на этот матч.

Франция. Лига 1 2021/2022
Лилль
Нант
1 : 1
завершен
27 ноября 2021, 19:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.703.915.54
Фонбет 1.65 3.80 5.50
1XBET 1.77 4.04 4.96
BetBoom 1.67 3.83 5.31

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Лилль» победит в предстоящем поединке. Ставки с таким условием в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 1.73. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.00, а победа «Нанта» идет по цене 5.30.

Форма команд

«Лилль» сейчас демонстрирует плохие результаты в Лиге 1. В чемпионате Франции действующий победитель лиги идет только на 12-м месте рейтинга, набрав лишь 17 очков. В предыдущей игре первенства «Лилль» упустил победу над «Монако» в гостях (2:2).

«Нант» тоже не демонстрирует успехи в последних турах лиги. У «канареек» в пяти матчах только один выигрыш, который случился в домашнем противостоянии с «Клермоном» (2:1), а затем команда уступила «Монпелье» (0:2) и ПСЖ (1:3), набрав только один балл в ничейной встрече со «Страсбуром» (2:2).

Информация для ставок

• «Лилль» побеждал «Нант» в 6 прошлых матчах на своем поле
• «Лилль» забивал минимум 2 гола в 8 из последних 9 матчей против «Нанта»
• «Нант» не забивал голы в 3 предыдущих встречах с «Лиллем»

Прогноз

После успешных выступлений в Лиге чемпионов «Лилль» переключается на чемпионат, где команде нужно улучшать турнирное положение. Поэтому рекомендуем ставку на победу «Лилля», которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.73.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.53 1.88 2.04 1.46 2.91
1XBET 3.76 1.29
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Все комментарии
ua5gp4nqr8rz
ua5gp4nqr8rz
26 ноября в 18:52
Футбольный клуб Лилль одержит победу.
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