«Лилль» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (27.11.2021)

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26 ноября 2021, 18:20

«Лилль» в очередном туре чемпионата Франции сыграет на домашней арене с «Нантом». Мы приготовили прогноз с обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Лилль» победит в предстоящем поединке. Ставки с таким условием в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 1.73. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.00, а победа «Нанта» идет по цене 5.30.

Форма команд

«Лилль» сейчас демонстрирует плохие результаты в Лиге 1. В чемпионате Франции действующий победитель лиги идет только на 12-м месте рейтинга, набрав лишь 17 очков. В предыдущей игре первенства «Лилль» упустил победу над «Монако» в гостях (2:2).

«Нант» тоже не демонстрирует успехи в последних турах лиги. У «канареек» в пяти матчах только один выигрыш, который случился в домашнем противостоянии с «Клермоном» (2:1), а затем команда уступила «Монпелье» (0:2) и ПСЖ (1:3), набрав только один балл в ничейной встрече со «Страсбуром» (2:2).

Информация для ставок

• «Лилль» побеждал «Нант» в 6 прошлых матчах на своем поле

• «Лилль» забивал минимум 2 гола в 8 из последних 9 матчей против «Нанта»

• «Нант» не забивал голы в 3 предыдущих встречах с «Лиллем»

Прогноз

После успешных выступлений в Лиге чемпионов «Лилль» переключается на чемпионат, где команде нужно улучшать турнирное положение. Поэтому рекомендуем ставку на победу «Лилля», которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.73.