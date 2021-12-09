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«Лион» — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

сегодня, 08:36

В заключительном матче Лиги Европы «Рейнджерс» приедет в гости «Лиону». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.814.264.02
Фонбет 1.82 4.10 3.95
Мелбет 1.87 4.14 4.18
1XBET 1.87 4.14 4.18
BetBoom 1.82 4.18 4.09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лион». Команда играет дома, а поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.99. Победа «Рейнджерса» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.58. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.39. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.52.

Форма команд

«Рейнджерс» гарантировал себе второе место в группе и может относительно спокойно ехать на выезд к победителю квартета. Команда набрала семь очков, а результат предстоящей встречи не может повлиять на распределение в группе. В чемпионате Шотландии коллектив идет на первом месте с 39 очками и опережает «Селтик» на четыре балла. В прошлом туре Лиги Европы «Рейнджерс» выиграл на своем поле у «Спарты» (2:0), а ранее разошелся миром с «Брондбю» (1:1).

«Лион» набрал максимальное количество очков в группе и давно обеспечил себе первое место, завоевав прямую путевку в 1/8 финала турнира. Команда может записать себя в историю, выиграв все матчи в группе, однако у тренерского штаба есть еще Лига 1, в которой коллектив идет только на 12-м месте. Две последние игры «Лиона» в Лиге Европы завершились победами над «Брондбю» (3:1) и «Спартой» из Праги (3:0).

Информация для ставок

  • «Рейнджерс» проиграл один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Лион» уступил в трех поединках
  • Четыре из пяти выездных матчей «Рейнджерс» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Лион» выступил гораздо увереннее своего оппонента в этой групповой стадии, но в заключительном туре обе команды не будут иметь большой турнирной мотивации. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Мелбет. Предполагаем, что матч будет интересным, а клубы смогут отличиться минимум по одному разу.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.03 1.26 2.43 1.60 1.90 1.98
Мелбет 2.47 1.64
1XBET 2.47 1.64
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shlomo
shlomo
сегодня в 08:51
Лион должен выиграть этот матч
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