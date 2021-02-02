«Ливерпуль» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (03.02.2021)

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сегодня, 23:06

«Ливерпуль» 3 февраля 2021 года встретится с «Брайтоном» в рамках очередного тура АПЛ . В последнее время команда из Ливерпуля демонстрирует не самый привлекательный футбол, но уже есть две победы кряду. Сейчас Юргену Клоппу очень нужна третья победа, чтобы появилась уверенность. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Ливерпуль», на который можно поставить с коэффициентом 1.36. Ничейный исход маловероятен, его оценивают в 5.30. Этот поединок может пройти под диктовку «Ливерпуля», сейчас у клуба хорошее настроение, но все еще есть недостаток уверенности в своих силах.

Форма команд

«Ливерпуль» выиграл свой последний матч против «Вест Хэма», который прошел 31 января 2021 года. Этот поединок завершился со счетом 3;1. Для Юргена Клоппа это была вторая победа кряду, что помогло мерсисайдцам почувствовать долгожданный вкус триумфа. Сейчас «Ливерпуль» находится на третьей строчке в таблице и имеет в активе 40 пунктов. Лучшим бомбардиром клуба является Мохаммед Салах — 11 мячей.

«Брайтон» Грэма Поттера выиграл свой последний матч со счетом 1:0. Это был поединок против «Тоттенхэма», который состоялся 31 января 2021 года. Матч был очень неожиданным, а Грэм Поттер удивил многих болельщиков. Клуб находится на 17-й строчке в таблице и имеет в активе 21 очко. «Брайтону» очень нужна победа или ничья, чтобы отдалиться от зоны вылета.

Информация для ставок

У «Ливерпуля» две победы за пять матчей

«Брайтон» не проиграл в четырех из последних пяти матчей

«Ливерпуль» лидер по числу забитых мячей в сезоне — 43 гола

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что «Ливерпуль» забьет в обоих таймах с коэффициентом 2.08. Мерсисайдский клуб очень любит забивать в нынешнем сезоне, что подтверждает статистика. Команда Юргена Клоппа нацелена только на атаку.